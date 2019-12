Německá koalice se shodla na kompromisu ke klimatu

Hlavní body klimatického balíčku, který dnes schválila německá vláda.

- Skleníkový plyn oxid uhličitý (CO 2 ) vyprodukovaný v oblastech dopravy a bydlení bude zpoplatněn. Systém národních emisních povolenek se bude rozjíždět postupně. Na začátku v roce 2021 počítá s pevnou cenou 10 eur (259 korun) za tunu CO 2 , která do roku 2025 stoupne na 35 eur (907 korun). Víceméně tržně, ale zpočátku stále s omezením minima a maxima, se cena CO 2 bude utvářet od roku 2026. Příjmy z emisních povolenek budou využity na financování dalších klimatických opatření nebo vráceny občanům formou úlev.

- Ceny benzinu a dieselu mají kvůli opatření stoupnout v roce 2021 o zhruba tři eurocenty (0,78 koruny) za litr a do roku 2025 o celkem deset eurocentů (2,59 koruny) za litr. Poroste také cena topných olejů a zemního plynu.

- Klesat má naopak cena za elektrickou energii, a to o 0,25 centu (6,5 koruny) za kilowatthodinu v roce 2021 a ještě více v dalších letech.

- Zlevní také železniční doprava. Za lístky na dálkové vlaky se od příštího roku nebude platit daň z přidané hodnoty ve výši 19 procent, ale jen sedmi. Do modernizace a další výstavby železnic dá Německo a společnost Deutsche Bahn do roku 2030 až 86 miliard eur (2,2 bilionu korun). Investice mají vést mimo jiné k výraznému zvýšení nákladní kapacity.

- Zvýšení cen je na rozdíl od železniční dopravy třeba očekávat v dopravě letecké. Na trasách, které začínají v Německu, stoupne daň za cestujícího.

- Větší podpory se dostane elektromobilům, kterých by mělo v Německu podle plánů vlády do roku 2030 jezdit sedm až deset milionů. Vybudovat se pro ně má milion veřejně přístupných dobíjecích míst. Do roku 2025 za ně nebude nutné platit daň z motorových vozidel. Výše této daně se u všech aut bude více řídit množstvím emisí, které produkují. Investovat se bude také do rozvoje alternativních pohonů.

- Miliarda eur (26 miliard korun) ročně půjde na rozvoj městské hromadné dopravy, další peníze do rozšiřování sítě cyklostezek.

- Zvýší se finanční podpora na zateplení domů a výměnu starých topení. Na tu bude vláda přispívat až 40 procent nákladů. Od roku 2026 už nebude možné topení využívající energii z topných olejů vůbec do bytů montovat.

- Rychleji má v příštích letech narůstat počet slunečních a větrných elektráren, tak aby energie z obnovitelných zdrojů měla v roce 2030 celkem 65procentní podíl na energetickém mixu. V letošním prvním pololetí to bylo 44 procent.

- Podpory se má dostat také ekologickému zemědělství a programům na omezení množství potravinového odpadu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20.9.2019

Datum uveřejnění: 20. září 2019

Poslední změna: 24. září 2019

