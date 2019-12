Německá ekonomická rada doporučuje rozšíření EU ETS

Německá rada ekonomických expertů vydala minulý pátek speciální zprávu, ve které na základě své analýzy představuje návrhy na úpravu německé a částečně i unijní klimatické politiky. Report s názvem „Setting Out for a New Climate Policy“ byl předán německé vládě, která jej může použít jako podkladový dokument pro návrhy reforem.

Celý článek naleznete zde.

Zdroj: oEnergetice.cz 17.7.2019

