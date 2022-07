Nejvíce peněz z nového operačního programu MPO dalo na podporu úspor energií

Praha 30. června (ČTK) - Nejvíce peněz z nově schváleného Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) vyčlenilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v první fázi na podporu úspor energií. Ve výzvě na snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů bude připraveno deset miliard korun. Žádosti by měl úřad začít přijímat v září. MPO podpoří také výzkum a vývoj, na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyčlenilo čtyři miliardy korun. Příjem žádostí by mělo spustit začátkem srpna. Novinářům to dnes řekli zástupci MPO.

Evropská komise tento týden schválila OP TAK, ve kterém je na podporu podnikatelů do roku 2027 přichystáno 81,5 miliardy korun. Dotační titul navazuje na končící Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceshopnost (OP PIK). Pomoc budou moci čerpat malé, střední i velké podniky ze všech regionů kromě Prahy. Výzvy na jednotlivé dotace MPO neplánuje jako dříve vyhlašovat postupně, aby se z programu čerpalo po celé programovací období, ale spustí jich několik najednou, uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy Marian Piecha.

V případě výzvy na snížení energetické náročnosti budou mít podnikatelé podle Ondřeje Tomšeje z MPO dostatek času na přípravu projektů, zejména zpracování energetického posudku. Ukončení příjmu žádostí je naplánováno na listopad příštího roku. Firmy budou moci získat od půl do 200 milionů korun, míra podpory bude záviset na velikosti společnosti i kraji, ve kterém bude projekt uskutečněn.

"Evropská komise nám dala požadavek na minimálně 30procentní úsporu primární obnovitelné energie," řekl Tomšej. Přesto má výzva podle něj značný potenciál a očekává stovky žádostí. Někteří podnikatelé, kteří žádali o podporu v OP PIK a nestihnou projekt uskutečnit, připraví podle něj žádost do nového programu. Jednat se bude o desítky žadatelů, dodal.

Z energetický projektů resort z OP TAK podpoří také výstavbu větrných elektráren - ve výzvě, kterou by mělo MPO vyhlásit v polovině srpna bude připraveno 500 milionů korun. Letos bude ještě spuštěna také výzva na rozvoj inteligentních sítí, tzv. smart grids, podporující integraci obnovitelných zdrojů energie do tuzemských distribučních soustav.

Ve výzkumu a vývoji budou moci firmy žádat o dotace na získání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. Výše podpory bude v rozmezí pěti až 125 milionů korun. Na podání žádosti by měli mít podnikatelé tři měsíce, MPO ovšem z předchozí zkušenosti většinu žádostí očekává až těsně před skončením termínu. Úřad předpokládá 500 až 600 žádostí.

OP TAK je rozdělen do šesti celků. Nejvíce peněz, konkrétně 31,1 miliardy korun z celkové částky, je určeno na posilování výkonnosti podniků ve výzkumu, vývoji a inovacích a jejich digitální transformaci. Na posun k nízkouhlíkovému hospodářství se počítá s 27,2 miliardami korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 30. 6. 2022

Tweet

Datum uveřejnění: 30.6.22

Poslední změna: 11.7.2022

Počet shlédnutí: 0