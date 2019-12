Největší evropská startupová soutěž otevírá přihlášky pro zájemce z České republiky

Praha 22. srpna (InnoEnergy) – Snižování nákladů na vytápění budov použitím solární energie, tepelných pump a patentovaného tepelného výměníku, nebo projekt, jenž umožní snížit spotřebu energie chladících zařízení. Připadá Vám to zajímavé? To je jen krátký výčet vítězných projektů, které se zúčastnily loňského klání soutěže PowerUp! organizovaného InnoEnergy. Účastníci dostanou příležitost využít znalostí v oblasti ochrany a vývoje produktu, jeho následného vstupu na trh a počáteční fáze financování. Výzva k podání přihlášek do největší startupové soutěže týkající se udržitelného rozvoje a zelených technologií pro účastníky z 23 zemí ze střední, východní a jihovýchodní Evropy startuje právě teď.

“Soutěž PowerUp! umožňuje uchazečům představit své nápady, o nichž by jinak nebylo slyšet. Jedná se o největší soutěž tohoto typu ve střední a východní Evropě zaměřenou na inovace v oblasti udržitelné energie. Vítězné technologie a další realizovatelné nápady přispějí k ochraně životní prostředí a na základě následného obchodního využití mohou s pomocí InnoEnergy nabýt globálních rozměrů”, říká Jakub Miler, CEO InnoEnergy pro Polsko, pořadatel soutěže.

PowerUp! vytváří mnoho příležitostí a otevírá dveře do světa. To lze dokumentovat i na loňských vítězích, mezi něž patří např. PolarSol z Estonska, PleioneEnergy z Řecka, GreenerGizer z Maďarska a také Bin-E z Polska.

Úspěšní uchazeči získají finanční ceny a možnost mít přístup k prestižnímu akcelerátoru InnoEnergy Highway®, což jim umožní přetvořit své kreativní nápady v realitu. Tvůrci udržitelných inovací zde za první místo obdrží finanční odměnu ve výši v přepočtu 525 000 Kč, dvě další místa jsou dále ohodnocena částkami 263 000 Kč a 132 000 Kč. Účastníkům bude navíc umožněno oslovit přímo 150 největším partnerům, což jim usnadní hladký přechod na globální trh.

Slavnostnímu vyhlášení v Budapešti a patnácti regionálními koly budou předcházet intenzivní workshopy. Týmy budou mít příležitost detailně pracovat na jednotlivých projektech a představit je expertům a investorům. Díky těmto setkáním dostanou účastnící neopakovatelnou šanci navázat osobní kontakty, zviditelnit své projekty mediálně a přispět k rostoucí pozici udržitelné energetiky na trhu v regionu střední a východní Evropy.

Zájemci, kteří se chtějí zapojit do výzvy, musí předložit projekt týkající se udržitelné energetiky, vytvořit tým, mít prototyp a vyplnit přihlášku na webových stránkách soutěže www.powerup.innoenergy.com, a to do 11. září 2017.

O InnoEnergy (www.innoenergy.com)

Soutěž se koná již potřetí, v letech 2015 a 2016 byla pořádána pod názvem: KICkoOff.

InnoEnergy je evropské společenství pro inovace v oblasti udržitelné energie.

V InnoEnergy podporujeme a investujeme do inovací ve všech etapách jejich vývoje – od učeben až k zákazníkům. Díky rozsáhlé celoevropské síti partnerů spojujeme investory z různých odvětví, stejně jako podnikatele s trhy, absolventy se zaměstnavateli a výzkumníky s firmami.

Působíme ve třech klíčových oblastech inovačního mixu:

Vzdělávání – vytváření informované a ambiciózní pracovní síly, která chápe, co udržitelnost i samotné odvětví potřebují pro svou úspěšnou budoucnost

Inovativní projekty – propojení nápadů, jejich autorů a samotného odvětví s cílem uvádět na trh konkurenceschopné výrobky a služby, přinášející skutečné výsledky

Podpora podnikání – podpora podnikatelů a start-upů zaměřených na udržitelný rozvoj při vytváření prosperující společnosti schopné zapojit se do globálního energetického ekosystému

Propojování těchto oblastí zvyšuje jejich význam a vede k příznivému prostředí, v němž je možné spatřovat inovativní výsledky naší práce.

Společenství InnoEnergy bylo založeno v roce 2010 a je podporováno Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT).

Více informací:

Monika Řeřuchová

InnoEnergy HUB Czech Republic | Junior event manager

M: +420 722 620 066, E-mail: monika@e-accelerator.cz

