Washington 16. října (ČTK) - Minimálně pět miliard dolarů (109 miliard Kč) věnovalo na projekty rozvoje fosilních paliv šest největších nadnárodních rozvojových bank v roce 2016, rok po historickém podpisu pařížské dohody o ochraně klimatu. Uvedla to výzkumná organizace Oil Change International (OCI).

Z její analýzy rovněž vyplynulo, že některé z peněz daňových poplatníků, které šly na podporu projektů uhelného a plynárenského průmyslu, byly definované jako "financování klimatu", píše portál theguardian.com.

OCI odhaduje, že suma věnovaná na prospekci ropy a zemního plynu se za loňský rok více než zdvojnásobila na 2,1 miliardy dolarů. Financování rozvoje čisté energie ve stejném období stouplo zhruba o třetinu na 11,4 miliardy dolarů.

Podle odhadu ekologické organizace E3G Světová banka (SB) a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) v posledních letech financovaly rovným dílem jak oblast fosilních paliv, tak projekty ve sféře obnovitelných zdrojů. Jak uvedl Alex Doukas z OCI, navzdory pařížské dohodě nadnárodní banky sice o klimatu "vedou všechny ty správné řeči", ale do plynu, uhlí a ropy dávají miliardy dolarů. Relativně nedostatkovými veřejnými zdroji financují destrukci klimatu, řekl Doukas.

"Prospekce nových zdrojů fosilních paliv zjevně není v souladu s pařížskými cíli," doplňuje Helena Wrightová z E3G. Zjistila přitom, že za ekologické financování byly označeny miliony dolarů, které EBRD věnovala na projekt uhelného terminálu v Maroku nebo na podporu prospekce zemního plynu v pobřežních vodách Ázerbájdžánu. Přitom odůvodnění vyzdvihující přínos těchto projektů pro životní prostředí označila za směšné.

Proti analýze se ostře ohradil mluvčí EBRD. Uvedl, že banka vydala 2,7krát víc na ekologické projekty než do oblasti fosilních paliv a že analýza nezahrnuje plány financované přes partnerské banky.

Nesouhlas vyjádřil i mluvčí SB. Podle něho banka za posledních pět let investovala do obnovitelné energie přes 11 miliard dolarů a 4,5 miliardy do energetické účinnosti.

Jak OCI, tak E3G analyzovaly úvěry SB, EBRD, Africké rozvojové banky, Asijské rozvojové banky, Evropské investiční banky a Meziamerické rozvojové banky.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20.10.2017

