Praha 9. února (ČTK) - Návrh rozpočtu na letošní rok, který dnes jednomyslně schválila vláda, počítá se snížením dotací na obnovitelné zdroje energie na 19 miliard korun. V minulých letech hradil státní rozpočet zhruba 27 miliard ročně, se stejnou částkou počítal Energetický regulační úřad (ERÚ) také letos. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který dnes schválila vláda. Podle ERÚ by to mohlo znamenat navýšení příspěvků, které hradí odběratelé.

Celkové náklady na podporované zdroje energie v posledních letech každoročně činí přes 40 miliard korun, pro letošní rok se počítá s částkou asi 45,6 miliardy korun. Více než polovinu nákladů na podporované zdroje, 27 miliard korun, uhradil státní rozpočet. Zbývající část pokrývají zákazníci.

"Podpora pro obnovitelné zdroje je hrazena odběrateli elektřiny a ze státního rozpočtu. Pokud by prostředky ze státního rozpočtu nepokryly potřebnou část podpory a stát nenašel jiné zdroje financování, mohlo by to znamenat nutnost navýšit příspěvky na podporu pro podporované zdroje energie, které v ceně hradí odběratelé. Případné navýšení by se přitom dotklo zejména průmyslových podniků, které odebírají elektřinu z hladiny vysokého či velmi vysokého napětí," řekl dnes ČTK mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Dotace takzvaným podporovaným zdrojům energie ze státního rozpočtu měla pro letošní rok meziročně klesnout o sedm miliard na 20 miliard korun, navrhovala bývalá vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Současná vláda tak podporu snížila ještě o jednu miliardu.

Drobní spotřebitelé na zelené zdroje ve většině případů přispívají 495 korun z každé odebrané megawatthodiny elektřiny, což je zároveň zákonný strop, který nelze překročit.

