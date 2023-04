Návrh aktualizace klimatického plánu vytvoří pro vedení Prahy speciální komise

Praha 8. dubna (ČTK) - Pražský magistrát vytvoří komisi, která vypracuje návrh aktualizace klimatického plánu, podle něhož chce město investovat do opatření zaměřených na snížení emisí oxidu uhličitého. Komise vypracuje pro vedení města návrh případných úprav plánu. V rozhovoru s ČTK to řekla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti). Podle klimatického plánu chce Praha do roku 2030 investovat zhruba 230 miliard korun do opatření zaměřených na snížení emisí oxidu uhličitého v metropoli.

Klimatický plán se bývalé vedení metropole složené z koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) rozhodlo vytvořit zhruba před čtyřmi lety. Vedení města v červnu 2019 schválilo klimatický závazek, podle kterého se měly do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 45 procent a do roku 2050 měla být metropole bezuhlíková.

"V dubnu bude ustavena komise pro klimatický plán, která bude politicko-odborná. S výstupy práce komise budeme moci počítat zřejmě letos na podzim. Ona musí určitě vytvořit závěry k aktualizaci plánu, což zabere nějaký čas," řekla Komrsková. V tuto chvíli nelze říci, co konkrétně se bude v plánu měnit, v některých případech se ale podle ní mohou změnit například termíny projektů.

Vytvořeny budou také čtyři odborné pracovní skupiny, které prostudují jednotlivé oblasti klimatického plánu. Skupiny se budou zabývat tématy dopravy, energetiky, adaptačních opatření na klimatickou změnu a cirkulární ekonomikou. V těchto skupinách budou pouze odborníci. "A ty (skupiny) budou dávat podněty komisi a komise poté radě," řekla Komrsková.

Součástí plánu je 69 opatření na zlepšení životního prostředí a ochranu klimatu. Mezi nimi je mimo jiné přestavba bioplynové stanice, kterou metropole loni koupila ve středočeském Chrástu u Poříčan. Bude zpracovávat a využívat nejen bioodpad, ale veškerý odpad z gastronomie. Do plánu patří také nákup hybridních autobusů dopravním podnikem (DPP), osazování městských budov fotovoltaickými panely, zlepšení třídění odpadu nebo tzv. cirkulární ekonomika, kdy se věci nevyhazují, ale znovu využívají.

Vznik a realizaci plánu v minulém volebním období kritizovaly některé politické strany, mezi nimi například ODS, která je nyní součástí koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN. Podle Komrskové ale dohoda v koalici nebude problém. Témata a projekty, které plán tvoří, totiž neřeší pouze jeden radní z jedné strany, ale zástupci všech stran. "Není to u jedné strany, která by pak musela ´vyboxovat´ podmínky," dodala.

