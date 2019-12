Nadúroda ovoce ve Val. Kloboukách ničí nádoby na bioodpad

Val. Klobouky (Zlínsko) 20. září (ČTK) - Letošní velmi dobrá úroda ovoce přináší Valašským Kloboukám na Zlínsku problémy s bioodpadem. Kvůli nadměrnému přetížení se tam několik nádob na bioodpad poškodilo, sdělila dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí tamní radnice Lenka Zvonková.

"Zahrádkáři nad výjimečnou úrodou ovocných stromů jásají, kontejnery na bioodpad při několikanásobném zatížení zeleným odpadem spíše ´zapláčou´," uvedla mluvčí. Nevratně bylo podle jejích slov poškozeno šest nádob, které musely být ze stanovišť staženy. "Do doby jejich náhrady mohou lidé k odevzdání biologicky rozložitelného odpadu využívat vedlejší stanoviště, komunitní kompostárnu nebo sběrný dvůr," uvedla mluvčí.

Lidé by podle vedení města neměli nádoby přetěžovat. "Žádáme, aby lidé s těžkým bioodpadem, kterého je v této sezoně skutečně mnoho, nakládali s rozmyslem a kontejnery nepřetěžovali. Pořízení nových je značně finančně náročné," uvedl místostarosta Martin Janík (nez.).

Například ve Zlíně na nápor bioodpadu teprve čekají. "Zatím od občanů nemáme informace, že by jim nádoby kapacitně nestačily," řekl dnes ČTK mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák, podle kterého se zatím letošní nadúroda ovoce na produkci bioodpadu výrazně neprojevila. "Očekáváme to přibližně za měsíc po dozrání jablek. Celkem bylo v minulém roce od dubna do konce srpna svezeno od rodinných domů 1331 tun a letos 1545 tun, ve sběrných dvorech bylo loni odevzdáno od počátku roku do konce prázdnin 146 tun a letos 130 tun bioodpadu," řekl mluvčí.

Bioodpad ve speciálních nádobách o objemu převážně 240 litrů se v krajském městě vyváží od velké části rodinných domů každých 14 dní. "Letos bude svoz prodloužen na žádost občanů až do konce listopadu," uvedl Dvořák.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20.9.2018

Datum uveřejnění: 20. září 2018

Poslední změna: 2. dubna 2019

