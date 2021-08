Nádoby na tříděný odpad v Turnově chce asi polovina domácností z rodinných domů

Turnov (Semilsko) 23. srpna (ČTK) - Turnov se začal připravovat na spuštění nového systému sběru a svozu komunálního odpadu. O nádoby na tříděný odpad zatím projevila zájem zhruba polovina domácností z rodinných domů. Nový systém sběru a svozu čtvrté největší město v Libereckém kraji spustí letos od listopadu. Podle místostarostky Jany Svobodové (býv. ANO) si od něj slibují, že se povede vytřídit více komunálního odpadu.

"My máme jasně dané limity a měli bychom vytřídit alespoň 60 procent odpadu," řekla dnes místostarostka ČTK. Podle ní se ve čtrnáctitisícovém městě daří vytřídit zatím zhruba 50 procent komunálního odpadu. Podle analýzy, kterou si nechalo město zpracovat, by díky novému systému mohla roční produkce směsného odpadu klesnout za každého obyvatele o 70 na 160 kilogramů.

Dosud město k třídění motivovalo své obyvatele slevou na poplatku, který ročně činí 660 korun. Separováním do speciálních pytlů mohli obyvatelé města ušetřit až 330 korun, podle místostarostky ale na takovou slevu dosáhlo jen asi deset až 15 domácností. "Když se o tom bavím s odborníky na odpady, tak podle nich největší motivací pro lidi k třídění je, když to mají po ruce," uvedla Svobodová.

Město tak nyní nabízí obyvatelům rodinných domů a malých domů s několika byty zdarma speciální nádoby na vytříděný papír, plasty a bioodpad. Zájem o tyto popelnice podle místostarostky zatím projevilo zhruba 800 domácností. K třídění má motivovat i to, že interval svozu směsného odpadu od rodinných domů a menších bytových domů radnice prodlouží z týdne na 14 dnů.

Ne všem se ale nový systém zamlouvá. Podle kritiků například není dostatek místa pro umístění popelnic u domů, jiným vadí, že město přestane třídění finančně zvýhodňovat a někteří mají obavy z přeplněných popelnic na směsný odpad hlavně v centru města. "Rozumím všem těm dotazům, ale chceme to nastavení systému udělat co nejjednodušší a bez výjimek. A uvidíme. Třeba za půl roku zjistíme, že je potřeba něco přidat, ubrat, nedokážu to ale teď říci," uvedla Svobodová. Oponentům nového systému také vadí, že neřeší nakládání s odpady na sídlištích. "Bohužel zatím nikdo nepřišel s nějakým chytrým řešením pro velké bytové domy, tam je to anonymní," dodala místostarostka. Více nádob na tříděný odpad přibude v rámci nového systému ale i na sídlištích.

Podle Svobodové čerpali zkušenosti při zavádění nového systému z jiných měst, zmínila nedaleké Mnichovo Hradiště nebo Havlíčkův Brod. V kraji podobný systém zavedli loni v Doksech na Českolipsku a množství vytříděného odpadu tam meziročně stouplo ze 34 procent na 52 procent. Zapojení do nového systému třídění je pro obyvatele Turnova dobrovolné. K dispozici je pro ně 5000 nádob na separovaný odpad. Město je pořídilo v rámci projektu, na který získalo bezmála šestimilionovou dotaci ze Státního fondu pro životní prostředí a zhruba 1,25 milionu přidalo ze svého.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 8. 2021

