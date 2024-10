Nádob na gastroodpad v Moravskoslezském a Olomouckém kraji přibývá. Kuchyňský odpad od září třídí Břidličná, Hrabišín a Úvalno

Od září mohou obyvatelé Břidličné, Hrabišína a Úvalna separovat kuchyňský odpad do nových sběrných nádob prostřednictvím projektu „tridimgastro.cz“ společnosti Energy financial group (EFG). Připojují se tak k více než dvaceti městům a obcím, které již tuto službu úspěšně využívají. Mnohé z nich navíc po pilotním sběru tohoto odpadu počty recyklačních nádob navyšují. Například v Novém Malíně byl jejich počet od září rozšířen již na 24 kusů. Vytříděný gastroodpad je svážen do lokálních bioplynových stanic EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS, kde se nadále zpracovává na nízkoemisní biometan, obnovitelnou elektřinu a teplo.

„Kuchyňský odpad a potraviny rostlinného i živočišného původu po datu spotřeby tvoří až třetinu obsahu nádob na směsný komunální odpad a končí bez jakéhokoliv užitku na skládkách, ačkoli mají vysoký energetický potenciál. Zapojení do projektu 'Třídím gastro' proto vnímáme jako efektivní řešení pro naše odpadové hospodářství, jak tento druh odpadu vytřídit, zmenšit tak jeho objem na skládkách a zároveň přispět k produkci zelené energie,“ říká Jana Kladníčková, místostarostka a vedoucí oddělení životního prostředí města Břidličná.

Tmavě hnědé sběrné nádoby, které mají oproti běžným nádobám na odpad speciální těsnění a uzavírací sponu proti šíření zápachu, jsou od září nově umístěny také v obcích Hrabišín a Úvalno. V Novém Malíně se jejich počet navýšil z původních 21 na 24 kusů. Do nich je možné vhazovat tepelně upravené i neupravené zbytky potravin rostlinného i živočišného původu, prošlé potraviny, maso, mléčné výrobky, pečivo, cukrovinky, čaje či kávovou sedlinu. Tyto zbytky a potraviny lze do popelnic vkládat i s původním obalem, který je následně odstraněn na třídicí lince.

„Naši obyvatelé nádoby na kuchyňský odpad intenzivně využívají. Snažíme se reagovat na potřeby obyvatel a sběrnou síť nádob postupně zahušťujeme. Proto jsme se rozhodli rozšířit začátkem září počet nádob na gastroodpad o další tři kusy prostřednictvím projektu „Třídím gastro“. Separací této biologické složky přispíváme ke snížení objemu skládkovaných odpadů a zvyšujeme podíl tříděných odpad, což je naším hlavním cílem, využít maximální množství odpadů,” uvádí Marek Štencl, starosta obce Nový Malín.

Služba „Třídím gastro“ je dodávána tzv. na klíč s komplexním zajištěním po legislativní i technické stránce pro komunální i komerční původce odpadu. Nádoby jsou dceřinou společností EFG Waste logistic v pravidelných intervalech na místě vyměňovány za prázdné a hygienicky vyčištěné. „Za více než dva roky fungování našeho projektu si recyklaci kuchyňských zbytků osvojilo již přes dvacet českých měst a obcí v Olomouckém, Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Díky tomu, že jsou do něj zapojeny kromě měst a obcí, také instituce provozující stravovací zařízení, se ročně podaří vytřídit z více než 3 000 nádob přes 1 700 tun gastroodpadu. Brzy se jej chystáme rozšířit z Moravy a Slezska i do dalších krajů,“ uzavírá Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics.

Z veškerého kuchyňského odpadu, kterého v Česku vyprodukujeme až dva miliony tun, by podle odhadů skupiny EFG bylo možné ročně vyrobit biometan (BioCNG) pro zhruba 150 tisíc automobilů s průměrným nájezdem deset tisíc kilometrů nebo zelený plyn (biometan) až pro 130 tisíc domácností po celý rok.

Zdroj: Energy financial group (EFG) 30. 9. 2024

