Na vzduch! EKOFILM se letos věnuje ovzduší

Brno (8. srpna 2017) – Již po třiačtyřicáté se letos uskuteční nejstarší středoevropský festival filmů zaměřených na životní prostředí EKOFILM. Opět v Brně a znovu s tématem, které je v českých městech i obcích klíčové. „Vzduch je spolu s vodou, která byla hlavním tématem festivalu vloni, pro život každého z nás zásadní. Přitom právě s čistotou ovzduší jsme pořád na štíru, zejména ve velkých městech a průmyslových aglomeracích. Volbu ministerstva tedy vnímám jako logickou reakci na palčivost tohoto problému," vysvětluje prezident festivalu EKOFILM Ladislav Miko. Brno bude festival hostit 5.–7. října a hlavní přehlídka soutěžních filmů proběhne v kině Scala.

Přestože se v ČR daří snižovat koncentrace znečišťujících látek, patří české ovzduší stále mezi ty nejznečištěnější v rámci států EU. Podle poslední zprávy Evropské agentury pro životní prostředí, která se opírá o data z roku 2014, jsou Bulharsko, Polsko, Chorvatsko, Řecko, Česká republika a Slovensko nejvíce znečištěné státy prachovými částicemi PM10 a PM2,5 v Evropě. Za znečištěním ČR stojí především tři hlavní faktory – průmysl, doprava a vytápění domácností. Osobní i nákladní silniční doprava se navíc neustále zvyšuje se sílící ekonomikou. V hledáčku EKOFILMu je proto v letošním roce především elektromobilita a různé další formy alternativní dopravy, ale také železniční doprava nebo důmyslné integrované dopravní systémy.

„Kvalita ovzduší je u nás stále nejpalčivějším a největším problémem životního prostředí. Pokud jde o původce znečištění, tak se díky dlouhodobým opatřením a nastavení národní i evropské legislativy daří minimalizovat množství vypouštěných emisí a prachu z průmyslových provozů. Co nás ale trápí trvale, jsou emise z dopravy a z vytápění domácností. Tady je nutná spolupráce nás všech,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „V Česku jsme spustili kotlíkovou revoluci, na kterou jsme v Evropské komisi v roce 2014 vyjednali 9 miliard korun, které by měly pokrýt výměnu až 100 tisíc kotlů na tuhá paliva za moderní zdroje tepla. V letošním roce zahajujeme její druhou vlnu ve všech krajích. Současně dotačně podporujeme například zavádění opatření uvedených v programech zlepšování kvality ovzduší, jako jsou nízkoemisní zóny v obcích, rozvoj elektromobility i dalších alternativních způsobů dopravy, dále podporujeme vysazování zeleně do měst, do průmyslových areálů i do krajiny a intenzivně spolupracujeme s obcemi a kraji. Rezervy však vidím v dodržování stávajících pravidel. Pokud jde o znečištění z dopravy, mám tím na mysli zejména demontáže filtrů pevných částic a dieselgate. U domácností pak stále dochází ke spalování nepovolených paliv nebo dokonce odpadů. To už je ale na každém z nás. Velmi důležitou roli proto hraje osvěta. Její součástí je také již 43. ročník festivalu EKOFILM, který nabízí leckdy hodně zajímavý a neotřelý pohled na vybraná témata. Jsem moc zvědavý, s čím přijde letošní ročník a jaká semínka do lidského povědomí vloží.“

Drtivá část filmového programu proběhne v kině Scala. Do soutěže se přihlásilo více jak dva a půl tisíce filmů, ze kterých musí výběrová komise v čele s hlavním dramaturgem festivalu Petrem Horákem vybrat pětadvacet filmů, které budou soutěžit ve třech kategoriích. Kromě hlavní ceny udělí porota ocenění v kategoriích Krásy přírody, český a středoevropský film a krátký film a svoji cenu udělí i prezident festivalu Ladislav Miko. „Věřím, že mezi přihlášenými snímky najdeme opravdu kvalitní filmy, ke kterým by se český divák normálně nedostal,” říká Horák. Finalisté by měli být známi během druhé poloviny srpna.

Tématu ovzduší bude věnován jak filmový, tak i doprovodný program. Ten proběhne v Otevřené zahradě Nadace Partnerství, na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a v takzvaném EKOEXPO areálu, který pro účely festivalu vyroste na náměstí Svobody. Mimo informačního stánku ministerstva a úřadu Jihomoravského kraje, kde se lidé dozví všechny aktuální informace o kotlíkových dotacích, čeká na návštěvníky i mnoho dalšího. „Hlavním znečišťovatelem ovzduší ve městech je ve většině případů automobilová doprava. I proto se v rámci programu věnujeme opatřením a technologiím, která by mohla městům pomoci. Jedním z nich je i rozvoj elektromobility, kterému bude věnována přehlídka nejzajímavějších firem v oboru na náměstí Svobody. Návštěvníci si tu budou moci prohlédnout třeba i jeden z modelů Tesly,“ říká za organizátory Michal Veselý z Nadace Partnerství.

Doprovodnému programu budou zde i na dalších místech dominovat diskuze a besedy s hosty z České republiky i ze zahraničí. A právě dva nejvýznamnější hosté, kteří jsou zároveň členy festivalové poroty, přijedou na festival z ciziny. Prvním z nich je světově uznávaný fotograf Staffan Widstrand, fotograf National Geographic a člen poroty World Press Photo, tím druhým je jeden z nejvýraznějších světových odborníků na environmentální a sociální témata a profesor Univerzity v Michiganu Andrew Hoffman. „Vážíme si toho, že oba dva pánové přijali naše pozvání. O Staffanovi se říká, že patří mezi nejvlivnější fotografy divoké přírody na světě. Na náměstí Svobody bude k vidění výstava jeho fotografií. Andrew Hoffman je naproti tomu hvězda environmentální sociologie – je autorem více než stovky odborných článků a čtrnácti knih,“ představuje letošní osobnosti festivalu Bohuslav Binka z Katedry environmentalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Stejně jako loni otevře festival hudební hvězda. Na loňský koncert Dana Bárty and Illustratosphere letos naváže skupina N.O.H.A. Její koncert je na programu ve středu 4. října od 19.00 na Moravském náměstí.

Zdroj: Tisková zpráva EKOFILM 11.8.2017

Datum uveřejnění: 11. srpna 2017

Poslední změna: 11. srpna 2017

