Na Vysočině dostane dotaci na nový kotel 277 domácností, větší část neuspěla

Jihlava 1. února (ČTK) - Na Vysočině dostane dotaci na výměnu starého kotle za nový dalších 277 domácností, kraj mezi ně rozdělí 29,8 milionu korun. Žádosti o dotaci přijímal kraj od loňského 1. října do konce roku, tentokrát pouze elektronicky. Přišlo jich 879, některé byly duplicitní, řekla po dnešním jednání krajské rady náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (Piráti). Podle webu kraje se peníze nedostaly na 474 žadatelů.

Foto: Momentmal@Pixabay.com



Při hodnocení žádostí bylo podle náměstkyně důležité pořadí podání, stejně jako při předcházejících dotačních výzvách. Radní kraje dnes rozhodli o rozdělení peněz v dodatečné výzvě. "Jedná se o dodatkovou alokaci, o kterou jsme mohli požádat k dočerpání prostředků v programovém období 2014 až 2020," uvedla Hajnová. Doplnila, že celkově dostali obyvatelé Vysočiny v tomto období skoro 910 milionů korun na výměnu 8559 starých kotlů.

"Pořád zůstává řada domácností, které musí nejpozději k 1. září letošního roku vyměnit své neekologické kotle první nebo druhé emisní třídy za ekologičtější způsob vytápění," řekla náměstkyně hejtmana. Lidé budou moci o podporu žádat i v tomto roce, ale na rozdíl od minulých let nebudou všechny žádosti administrovat kraje. O dotaci už mohou lidé žádat v programu Nová zelená úsporám, o který se stará Státní fond životního prostředí. Kraje by měly dělit dotace určené pro domácnosti s nízkými příjmy, podle Hajnové ještě čekají na upřesnění podmínek od ministerstva životního prostředí. Podle očekávání by výzva pro kraje měla být zveřejněná letos na jaře.

Dotační program na výměnu starých kotlů v domácnostech za ekologičtější zdroje vytápění vyhlásilo ministerstvo životního prostředí s cílem zlepšit čistotu ovzduší v Česku. Obyvatelé Vysočiny mohli o dotaci poprvé požádat v lednu 2016.

Od loňského října mohli o příspěvek žádat lidé na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, pokud místo něj instalují kotel na dřevo s ručním či automatickým přikládáním, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Výše podpory na jeden projekt byla stanovená od 95.000 po 120.000 korun, podle druhu kotle. Zájem byl velký. Kraj loni uvedl, že za necelou první hodinu přišlo přes 500 podání.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 2. 2022

Datum uveřejnění: 1. února 2022

Poslední změna: 10. února 2022

