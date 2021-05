Na Vysočině dostane dotaci na kotel 241 žadatelů, na které vloni nevyšly peníze

Jihlava 4. května (ČTK) - Na Vysočině dostane dotaci na výměnu starého kotle dalších 241 žadatelů, kraj mezi ně rozdělí 25,6 milionu korun. Vloni se sice na tyto žádosti už peníze nedostaly, ale kraj požádal ministerstvo životního prostředí o dodatečné prostředky. Díky nim mohl uspokojit všechny žádosti, které v posledním dotačním kole splnily stanovené podmínky. Novinářům to po dnešním jednání krajské rady řekla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (Piráti).

"Jedná se o dotace na žádosti podané do 13. listopadu loňského roku," uvedla náměstkyně.

Letos v březnu kraj požádal o dalších 24 milionů korun, díky nimž by mohl podpořit výměnu ještě asi 230 starých kotlů v domácnostech za nové zdroje vytápění. "My se na naší straně připravujeme zejména v oblasti IT programování," uvedla Hajnová. Pokud ministerstvo životního prostředí pošle i tyto penze, bude kraj vyhlašovat pro žadatele nová pravidla. "Budeme připravovat i nový systém na příjem těchto žádostí, abychom vyhověli potenciálním epidemickým nařízením," řekla.

Dotační program na podporu výměny starých kotlů v domácnostech vyhlásilo ministerstvo životního prostředí s cílem zlepšit čistotu ovzduší v Česku. Obyvatelé Vysočiny mohli o dotaci poprvé požádat v lednu 2016. Podle aktuálních statistik kraje uspělo na Vysočině od té doby v součtu 8282 žadatelů, kteří celkem na nové kotle dostali 842,8 milionu korun.

Dotační podmínky nebyly celou dobu stejné. V posledním dotačním kole dostávali lidé příspěvek na výměnu zastaralých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo plynové kondenzační kotle.

