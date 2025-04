Na Vyškovsku má letos vzniknout nová hala pro chov 39.000 brojlerů

Velešovice (Vyškovsko) 14. dubna (ČTK) - Zemědělský podnik Rakovec se chystá ještě letos ve středisku ve Velešovicích na Vyškovsku postavit novou halu pro výkrm brojlerů. Plánuje jich zde v jednom turnusu chovat 39.000 kusů. Halu postaví na místě staré haly, kterou se chystá zbořit, vyplývá z dokumentu na Informačním portálu EIA.

Nyní areál slouží rostlinné výrobě. Podnik zde skladuje plodiny, má zde zařízení pro posklizňovou úpravu, silážní žlaby a také bioplynovou stanici. Hala pro brojlery bude mít 4700 metrů čtverečních, chov bude na hluboké podestýlce. O kuřata se budou starat dva zaměstnanci.



Rakovec patří mezi středně velké zemědělské podniky a hospodaří na 1260 hektarech. Kromě rostlinné výroby se věnuje i výkrmu prasat a kuřat a výrobě elektřiny v bioplynové stanici. Areál je jihozápadně od obce. Výkrm kuřat v jednom turnusu trvá 32 až 36 dnů. Pokud se za rok vymění kuřata sedmkrát, měl by podnik vyprodukovat každoročně přes 270 tun kuřat živé váhy.



Podnik měl podle výroční zprávy za předloňský rok 18 zaměstnanců. Tržby v roce 2023 dosáhly 63 milionů korun a zisk téměř 13 milionů korun.



Do chovu kuřat jako do ziskového zemědělského sektoru investují i další podniky. Společnost Rabbit se rozšířila do Šebetova na Blanensku, Vodňanské kuře v Rohatci na Hodonínsku. Na jihozápadním Znojemsku investuje podnik Zemspol Dešná ze skupiny Rhea Holding. Zemědělské podniky také intenzivně přestavují či rozšiřují chovy nosnic, protože od roku 2027 nebude možné chovat nosnice v klecích.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 14. 4. 2025

