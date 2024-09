Na Trutnovsku začala topná sezona, o tři týdny dříve než loni

Trutnov 13. září (ČTK) - Společnost ČEZ Teplárenská dnes na Trutnovsku zahájila topnou sezonu. Stalo se tak o tři týdny dříve než loni, kdy se začalo topit až 4. října. Topná sezona začala v Trutnově, ve Vrchlabí i ve Dvoře Králové nad Labem, uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. Předloni topná sezona začala 15. září a rok předtím už 1. září.

"Došlo k výraznému ochlazení v podhorských oblastech Krkonoš i ve Dvoře Králové nad Labem," sdělila k letošnímu zahájení topné sezony Lapáčková Beránková. Aby zajistili co nejspolehlivější dodávky tepelné energie v nadcházející sezoně, zkontrolovali energetici při letní odstávce všechny parovody, horkovody, výměníky a další zařízení, která není možné za běžného provozu odstavit.



Cenu tepla teplárna v Trutnově - Poříčí se zahájením topné sezony nemění. Ke změnám cen firma přistupuje až od 1. ledna, ale ceny na rok 2025 zatím společnost neoznámila. Aktuální cena pro domácnosti v Trutnově je 850 korun za gigajoule (GJ) bez DPH.



Hlavním zdrojem tepla na Trutnovsku je uhlí a biomasu spalující elektrárna Poříčí u Trutnova. Z ní proudí teplo kromě Trutnova i do podkrkonošských Mladých Buků, Kalné Vody, Svobody nad Úpou, Janských Lázní, Maršova, Bohuslavic, Adamova, Suchovršic, Úpice, Lhoty, Slavětiná, Bězděkova a Radvanic. Sezonu ČEZ Teplárenská spolu s Poříčím dnes zahájila také ve Vrchlabí a teplárna ve Dvoře Králové na Trutnovsku, která také patří do skupiny ČEZ.



"Na Trutnovsku jsme dnes zahájili topnou sezonu 2024/2025 o 22 dní dříve než v loňském roce, kdy se začalo topit až 4. října, stejně tak i ve Vrchlabí. Topná sezóna v Teplárně ve Dvoře Králové nad Labem začíná dokonce o 24 dní dříve než vloni, kdy to bylo 6. října 2023," uvedla mluvčí. Teplárny sezonu zahajují, když dva dny po sobě průměrná teplota nepřesáhne 13 stupňů Celsia a podle vývoje počasí nelze následující den očekávat zvýšení průměrné teploty nad tuto hodnotu.



Společnost ČEZ Teplárenská, provozní jednotka Poříčí, zastřešuje ve východních Čechách dodávkami tepla oblast Trutnova a okolí, dále pak zásobuje teplem Dvůr Králové a Vrchlabí. Kromě odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o 15.600 domácností.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 9. 2024

