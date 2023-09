Na šest desítek škol na Moravě a ve Slezsku recykluje kuchyňský odpad se službou „Třídím gastro“

Už více než šedesát škol na Moravě a ve Slezsku se připojilo k projektu „tridimgastro.cz“ společnosti Energy financial group (EFG), jehož cílem je odpad ze školních stravoven namísto skládkování využívat jako obnovitelný zdroj energie. Ze školních kuchyní se díky zavedení sběrných nádob na veškeré zbytky jídel každý měsíc sváží až kolem 100 tun gastroodpadu do lokálních bioplynových stanic EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS, kde se využívá pro výrobu nízkoemisního plynu, elektřiny a tepla.

Gastroodpad třídění (Foto: EFC Group)



Řada českých škol se potýká s problémem nadměrného množství nedojedených obědů, v důsledku čehož se v České republice ve školních jídelnách ročně vyhodí zhruba 50 tisíc tun potravin. S jejich recyklací a svozem pomáhá nyní již v 66 školách na Moravě a ve Slezsku projekt „tridimgastro.cz“ skupiny EFG, čímž předchází škodlivým dopadům na životní prostředí, ke kterým dochází, pokud se s těmito kuchyňskými zbytky vhodně nenaloží.



„I přes veškerou snahu o zamezení plýtvání s jídlem se nespotřebovaným a nesnězeným zbytkům zcela nevyhneme. Třídění kuchyňského odpadu pro nás představuje možnost je alespoň recyklovat, aby zbytečně nekončily bez využití na skládkách. Svozem potravinového odpadu do nedaleké bioplynové stanice v Rapotíně nejen že přispíváme k výrobě zelené energie, ale také snižujeme celkový objem komunálního odpadu, za který se platí stále větší skládkovací poplatky,“ vysvětluje důvody zapojení do projektu Milan Maceček, ředitel Gymnázia Šumperk.



Obdobné motivy vedly k zapojení do projektu recyklace kuchyňského odpadu také například Základní a Mateřskou školu Nemilany v Olomouci. „Zaměstnanci naší školní jídelny si třídění kuchyňských zbytků rychle osvojili. Do sběrných nádob mohou jednoduše vhazovat veškeré nezkonzumované zbytky pokrmů, nezpracované suroviny rostlinného i živočišného původu či po datu spotřeby,“ doplňuje Renata Pospiechová, ředitelka Základní školy Nemilany v Olomouci.



Speciální modré nádoby na gastroodpad ve školách o objemu 30 nebo 60 litrů jsou dceřinou společností EFG Waste logistic v pravidelných intervalech na místě vyměňovány za prázdné a hygienicky vyčištěné. Navíc jsou opatřeny těsněním a uzavírací sponou, které zabraňují šíření zápachu. Součástí služby je také evidence svezených odpadů a součinnost při ročním hlášení odpadů do systému ISPOP.



„Těší nás, že za dva roky fungování služby pomáháme se separací a svozem gastroodpadu už v tolika školách. Díky tomuto zodpovědnému přístupu školních zařízení každý měsíc svezeme do našich bioplynových stanic až kolem 100 tun kuchyňského odpadu. Zároveň tak odkláníme značné množství biologicky rozložitelného odpadu ze skládek, kde při jeho rozkladu vzniká životnímu prostředí škodící metan,“ uzavírá Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics.



Kromě škol je do projektu „Třídím gastro" skupiny EFG, který odstartoval v květnu roku 2021 v Šumperku, zapojeno také již ke dvaceti českých měst a obcí. Za dva roky provozu se od komerčních i komunálních původců odpadu podařilo EFG vytřídit z více než 3 000 nádob přes 1 200 tun gastroodpadu.



Zdroj: Tisková zpráva Energy financial group a. s. (EFG) 25. 9. 2023

