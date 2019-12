Na pořízení kompostérů schválilo ministerstvo téměř 300 milionů

Částku přesahující 292 milionů korun si mezi sebe rozdělí 132 projektů zaměřených na předcházení vzniku odpadů, zejména na pořízení domácích kompostérů pro občany, kontejnerů, štěpkovačů apod.

Zájem o dotace ve 40. výzvě Operačního programu Životní prostředí, která nabízela dotace projektům zaměřeným na předcházení vzniku odpadů, byl obrovský. Celkem 315 žadatelů si řeklo o dotaci v souhrnné výši téměř 500 milionů korun, což pětinásobně převýšilo vyčleněné finanční prostředky. Největší zájem byl o pořízení domácích kompostérů.

Vzhledem k tomu, že došlo k převisu předložených projektů, které byly kvalitní, rozhodl řídící orgán o navýšení původní alokace. Ze získání dotace se tak může radovat 132 žadatelů. Mezi ty úspěšné se řadí například projekt na předcházení vzniku odpadů v Brně, který na pořízení kompostérů, ale i kontejnerů a na re-use centra obdrží dotaci přes 15 milionů korun.

Vzorovou ukázkou spojení více obcí do svazku je Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras, který na předcházení vzniku odpadů získá téměř 8 milionů korun. Za zmínku stojí také projekt modernizace portálu „Nevyhazuj to“, který proti vzniku odpadu bojuje tím, že nepotřebným věcem nachází nové majitele. Ve 40. výzvě Operačního programu Životní prostředí mohly své žádosti o dotaci předkládat zejména obce, kraje, ale i podnikatelské subjekty, a to od září do konce listopadu 2016. Největší zájem byl o již zmíněné kompostéry. Přijímány byly dále i projekty na vybudování sběrné sítě kontejnerů pro textil, a to včetně svozových prostředků nebo na vybudování center opětovného použití odpadů.

Seznam schválených projektů. (PDF, 102 kB)

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí 12.5.2017

Tweet

Datum uveřejnění: 12. května 2017

Poslední změna: 12. května 2017

Počet shlédnutí: 770