Praha 24. ledna (ČTK) - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) začalo přijímat žádosti o dotace na výrobu technologií, které umožní přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Jedná se třeba o baterie, solární panely, větrné turbíny, tepelná čerpadla či elektrolyzéry. V programu je k dispozici 24 miliard korun. Je určen pro velké projekty, žádosti musí schválit vláda. ČTK to dnes sdělil mluvčí MPO Marek Vošahlík.

"Program pomůže transformovat český průmysl a zvýšit jeho odolnost vůči globálním výzvám. Přinese nové investice do obnovitelných zdrojů energie, dekarbonizačních technologií a zároveň vytvoří nové příležitosti pro české firmy," uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).



Projekty, které budou do programu zařazeny, musí přinést významný přínos pro ekonomiku, technologický pokrok a ochranu životního prostředí. Minimální výše investice je 2,8 miliardy korun, dotace pokryjí 15 až 35 procent ceny. Projekt také musí vytvořit alespoň 100 nových pracovních míst.



Žádosti budou přijímány průběžně, každou z nich bude individuálně schvalovat vláda. "Pro získání podpory tedy nestačí pouze splnit základní vstupní požadavky a projít hodnoticími kritérii, ale projekty musí přesvědčit také vládu, že právě ony nám pomohou splnit závazky v oblasti klimatické neutrality a posílit konkurenceschopnost na globálním trhu," řekl vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací MPO Petr Očko.



Žádosti se podávají Ministerstvu průmyslu a obchodu, konkrétně odboru brownfields a rozvoje inovačního podnikání. Přijímány jsou do 30. září, pokud nedojde k vyčerpání peněz dříve.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 1. 2025

