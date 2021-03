Na Mostecku mohou vzniknout velké skleníky pro pěstování zeleniny

Most 14. března (ČTK) - Na Mostecku plánuje energetická společnost United Energy stavbu velkokapacitních skleníků pro pěstování zeleniny. Využívaly by elektřinu a teplo díky přímému napojení na teplárnu. Náklady na investici se odhadují v řádech stovek milionů korun. V projektu se počítá s celoroční produkcí zejména rajčat a okurek. ČTK to řekla mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.

Foto: Teplárna Komořany (United Energy)



United Energy je provozovatel teplárny v Komořanech, která vyrábí teplo a elektřinu pro města Most a Litvínov. "S projektem (skleníků) jsou, kromě udržení zaměstnanosti v regionu vznikem nových pracovních míst, spojeny i další benefity, jako je například funkční přeměna postdůlních děl, rekultivace území a v neposlední řadě chutná a kvalitní tuzemská zelenina," řekl ČTK obchodní ředitel společnosti Petr Horák.

Voda bude zajištěna z vlastních jímek srážkových vod nebo blízkých vodních toků. Teplo i elektřina budou vyráběny spalováním biomasy. V plánu je stavba na pozemcích, které dříve sloužily jako úložiště popílku, vápence a vody. "Jedná se o pozemky stabilizované a rekultivované o rozloze zhruba pět hektarů v první etapě s cílovou rozlohou 30 hektarů," uvedl Horák.

Společnost zatím jedná o formě spolupráce s dalšími partnery. Do projektu by mohl vstoupit další investor nebo by společnost nabídla prostor, zajištění dodávek energie a provozovatelem a investorem by byl někdo jiný. Se zprovozněním se počítá v letech 2023 až 2025.

Projekt předpokládá produkci čerstvé zeleniny 12 měsíců v roce. Odhad produkce zeleniny, zejména rajčat a okurek je 2000 až 8000 tun ročně.

Zdroj: ČTK 14. 3. 2021

