Na kotlíkové dotace půjde v Praze dalších 23,7 milionu korun

Praha 23. října (ČTK) - Hlavní město rozdělí 23,7 milionu korun v dalším kole dotačního programu na výměnu kotlů. Pražané mohou žádat až 150.000 korun, a to i zpětně na již provedené výměny. Novinářům to dnes řekla radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice). Na rozdíl od jiných krajů se v metropoli dotace nově nevztahují na kombinované kotle například na biomasu a uhlí. Podle odhadů v hlavním městě zbývá asi 1000 až 2000 kotlů na tuhá paliva.

Podpora se bude týkat kotlů na biomasu, na plyn a tepelných čerpadel. Další kolo dotací město podle Plamínkové vyhlásí do konce října. "Budeme podporovat jenom kotle na biomasu, protože chceme, aby se ovzduší v Praze zlepšovalo výrazněji," vysvětlila radní. Žádosti bude možné podávat stejně jako v minulém kole pouze písemně, ale podle Plamínkové by to nemělo znamenat komplikace, protože se v metropoli obvykle bez problémů dostane na drtivou většinu žadatelů.

V prvním kole podpořila Praha z evropských peněz 177 žadatelů. Celkem jich o dotaci požádalo 185, někteří však nesplnili podmínky. Praha nabízí i vlastní dotační program na výměnu topení, který má podmínky nastaveny tak, aby se doplňoval s tím celostátním. Na podporu až 70.000 korun v něm dosáhnou i domy, které nemají kotel, ale kamna v každém pokoji či bytě zvlášť.

Podle Plamínkové část lidí o dotaci na výměnu kotle z různých důvodů nežádá. "Jsou to zejména sociálně nejslabší, kteří mají obavy, už by topení třeba plynem neutáhli provozně," uvedla. Potom jde o zmíněnou skupinu lidí, kteří topí kamny. Zcela vyloučeni jsou pak ti lidé, kteří obývají prostory chat například v zahrádkářských koloniích, které nejsou zkolaudované k trvalému bydlení.

Druhé kolo kotlíkových dotací postupně vyhlašují všechny kraje. Podle náměstka ministerstva životního prostředí Jana Kříže je o prostředky zájem a ministerstvo již eviduje přes 11.000 žádostí. Oproti minulému kolu se mírně změnily podmínky. Na dotace nově lidé dosáhnou i bez nutnosti alespoň částečně dům zateplit, snížila se podpora pro kombinované kotle na uhlí a biomasu a ministerstvo nabízí další bonusy pro lidi, kteří spolu s výměnou kotle například nainstalují fotovoltaické panely.

Česká republika získala v evropském Operačním programu Životní prostředí na výměnu kotlů do roku 2020 devět miliard korun. První dotační vlna byla spuštěna v létě 2015, druhá začala letos v říjnu. Třetí a poslední výzva k předkládání žádostí o evropské peníze by měla následovat nejpozději v roce 2019. Do roku 2020 chce MŽP vyměnit 80.000 až 100.000 kotlů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26.10.2017

Datum uveřejnění: 23. října 2017

Poslední změna: 26. října 2017

