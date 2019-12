Na každé CNG auto mohou kraje a obce dostat podporu 50 tisíc Kč

Praha (10. listopadu 2016) – Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes vyhlásilo výzvu pro kraje a obce na nákup vozidel na alternativní pohon. Podpora pro osobní auta do 3,5 tuny na CNG činí 50 000 Kč, dalších 10 000 Kč lze získat na ekologickou likvidaci starého vozu. Žadatelé z řad obcí, krajů a jimi řízených organizací si rozdělí na vozy na CNG celkem 20 milionů korun. Příjem žádostí poběží do 31. 3. 2017. Plynárenské společnosti jsou připraveny nabídnout i individuální projekty pro jednotlivé radnice nebo instituce. V ČR je dnes motoristům k dispozici již 133 plnicích CNG stanic a jezdí u nás více než 15 tisíc CNG vozidel.

„Často se kraje nebo obce při koupi nového ekologického vozu obávají stále ještě dnes nedostatečnou infrastrukturou pro alternativní paliva. To ale neplatí u vozidel na CNG, v ČR je již 133 plnicích CNG stanic a rychle přibývají,“ říká Jiří Šimek, člen Rady Českého plynárenského svazu (ČPS). V současné době jezdí v ČR už více než 15 tisíc CNG vozidel a letošní prodej jen automobilky ŠKODA za 1. pololetí byl více než 2 tisíce Octavií G-Tec na CNG. „Jednou z velkých výhod CNG vozidel je i duální nádrž, tedy kromě na palivo CNG mají druhou, tzv. dojezdovou nádrž na benzin a tak nemusíte mít nikdy obavu při cestování celou Evropou, že by Vám došlo palivo nebo byste museli plničku někdy pozdě v noci hledat. Pokud nemáte přestavené vozidlo na plynový pohon, ale sériově vyráběné, přepnutí ze CNG na benzin ani vůbec nepoznáte,“ dodává Jiří Šimek z ČPS.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes vyhlásilo v ČR výzvu pro kraje a obce na nákup vozidel na alternativní pohon. Podpora pro osobní auta do 3,5 tuny na CNG činí 50 000 Kč. Dalších 10 tisíc korun může být poskytnuto na ekologickou likvidaci starého vozu. Žadatelé z řad obcí, krajů a jimi řízených organizací si rozdělí na vozy na CNG celkem 20 milionů korun (400 CNG vozidel). Příjem žádostí poběží do 31. 3. 2017 a je možné podávat i poštou. Pro příští rok MŽP uvažuje, že by mohla být podpora nastavena pro kohokoliv. MŽP uzavřelo i nové memorandum o spolupráci s plynaři, výrobci a dovozci aut, a energetiky. „CNG je dnes nejdostupnější ekologickou alternativou v dopravě. Předpokládáme, že trend zájmu o toto palivo se projeví i v případě obcí, měst a krajů. Jsme připraveni nabídnout individuální projekty pro jednotlivé radnice nebo instituce,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

Podle poslední zprávy Navigant Research by v roce 2025 mělo jezdit na světě již 40 milionů CNG vozidel. „U nás mají některé vozové flotily přepravních společností, jakou je třeba Česká pošta, více než 1000 CNG vozidel, podíl CNG vozidel ve svém vozovém parku postupně zvyšuje u nás i např. přepravní služba GLS,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS. Pozitivní pro CNG je i fakt, že v Německu, kde se nedaří dosáhnout cílů v oblasti elektromobility, nyní probíhají diskuze na úrovni ministerstev, které mají výrazně podpořit rozvoj využívaní CNG v dopravě a podle poslední tiskové zprávy by mělo v Německu dojít k prodloužení platnosti daňových úlev pro automobily využívající CNG.

„V ČR je dnes již 133 CNG stanic, v průměru tedy v každém kraji kolem 10-ti stanic. Napříč Evropou je jich asi 5 tisíc. Nyní již přibývají zejména na čerpacích stanicích Benzina, MOL, Shell, Texaco, EuroOil aj. Benzina má již CNG stojan v ČR na 24 stanicích a uvažuje až na 80-ti. Do konce letošního roku by mělo být v ČR asi 150 CNG stanic,“ říká Jiří Šimek, člen Rady ČPS.

Zdroj: Tisková zpráva Českého plynárenského svazu 10.11.2016

