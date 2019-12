Na Karvinsku startuje projekt na výrobu baterií za 5,5 miliardy

Horní Suchá (Karvinsko) 5. března (zpravodaj ČTK Vlastimil Vyplel) - Česká společnost HE3DA, která se zabývá vývojem bateriových technologií, začíná v Horní Suché na Karvinsku s projektem MES (Magna Energy Storage) na výrobu baterií za 5,5 miliardy korun. Chce tam vybudovat dvě linky na výrobu akumulátorů s 3D prostorovými elektrodami na bázi lithiových nanomateriálů a také novou halu určenou pro další vývoj. Výrobu, v níž by mělo pracovat po plném náběhu výroby až 250 lidí, chce firma zahájit v příštím roce, očekává pak roční tržby ve výši 450 milionů dolarů (přes 11,5 miliardy korun). ČTK to řekli spolumajitelé společnosti HE3DA Vladimír Jirka a Radomír Prus.

Projekt vychází z celosvětově registrovaného patentu vynálezce Jana Procházky, který je prezidentem firmy. Baterie díky využití nanomateriálů dokážou energii uchovávat dlouhodobě bez větších ztrát, a navíc jsou podstatně menší než současné lithium-iontové baterie. Cílem závodu vznikajícího v průmyslovém areálu po bývalém černouhelném Dole František je uvést baterie nové generace na trh. V prosinci už firma spustila menší linku v pražských Letňanech.

Společnost HE3DA nyní jedná se zhruba 200 investory, kteří mají zájem se na financování projektu MES podílet. "Potřeba baterií dnes několikanásobně převyšuje světové výrobní kapacity. Proto jsme se rozhodli uvést projekt MES do praxe," řekl Jirka. Například akcionáři z oboru baterií by si vstupem do projektu vlastně alokovali část výrobní kapacity závodu.

"Projekční práce již jsou v chodu. Instalace technologií začne ke konci roku. Někdy do konce první poloviny roku 2018 budou linky nainstalované, potom v druhé polovině roku bude probíhat testování a ke konci 2018 by se měla rozběhnout vlastní výroba," popsal Jirka.

Ve slezské obci vzniknou dvě výrobní linky o roční výrobní kapacitě jeden gigawatt. První linka bude sloužit pro výrobu půltunových padesátikilowattových baterií určených pro těžkou energetiku, zejména jako základní baterie vysokokapacitních uložišť. Tato uložiště energie najdou využití zejména u obnovitelných zdrojů elektrické energie, jako jsou solární a větrné elektrárny. Druhá linka bude vyrábět baterie o kapacitě pět kilowatthodin nebo i menší. Souběžně s tím připravuje HE3DA továrnu i na Slovensku.

"Díky tomu tu technologii dostaneme na trh. Během dvou tří let se s ní potkáte v nějakých autobusech, domech, důlních a vysokozdvižných vozících nebo čtyřkolkách. Když v roce 2018 - 2019 ta technologie bude na trhu, i ti největší hráči nás budou muset brát vážně, protože budeme mít fabriku na pár metrech se stejnou kapacitou, jako má nyní startovací projekt gigafactory na akumulátory firmy Tesla. Tím bychom tu technologii dostali do světa, pak už bychom ji jenom licencovali," řekl Prus.

V nové technologii vidí zakladatelé společnosti HE3DA budoucnost světové energetiky. "Největší přidaná hodnota našich baterií je, že jsou schopny ze 100 procent načerpané energie vydat nějakých 97 procent zpět uživateli, čili ta ztrátovost je velice nízká. Dokážou velice efektivně pracovat v dvanáctihodinových cyklech, což znamená, že během dne, kdy aktivita slunce je největší, naakumulujete energii do baterie a v době, kdy slunce nesvítí, ji čerpáte a používáte pro napájení, čeho potřebujete," vysvětlil Jirka. Lze takto podle něj také stabilizovat napětí, které jde do distribuční sítě a které se jinak potýká s výkyvy.

"Na Zemi je spousta míst, kde nemáte vybudované ani zdroje energie, ani distribuci. Solární panely zlevnily a výstavba solárních elektráren se začíná vyplácet. Můžete si to postavit kdekoli. Dovedu si představit, že postavíte malou solární farmu vedle nějaké vesnice v Africe a k ní vybudujete bateriové uložiště, které pak bude celou vesnici napájet," řekl Jirka.

Akumulátory firmy HE3DA budou určeny hlavně na export. Alternativy, jak je využít, jsou ale podle Pruse i v Česku, které nepatří mezi země s nejlepšími slunečními podmínkami. "Třeba klasický plynový kotel bude mít malou turbínku, která vyrobí nadbytečnou energii z odpadního tepla. Tu energii si ukládáte do baterky, dům jede z té baterky a z klasické elektrické sítě už si dobíráte jenom to, co potřebujete navíc," popsal.

Prus řekl, že baterie má velice nízký samovybíjecí efekt, méně než setinu procenta týdně, což znamená, že když se nabitá baterie nepoužívá, po roce v ní stále je ještě asi 90 procent kapacity. Další výhodou podle něj je to, že vyrobené akumulátory, které se ještě nenasytí elektrolytem, se dají bez problémů skladovat desítky let. "Až je budete potřebovat, tak je jenom vytáhnete, nalijete do nich elektrolyt, naformátujete je a baterka funguje. Děláme to v úplně suchém prostředí bez jakékoli organiky, takže tím pádem tam není žádná reakce, dokud tam nedáte elektrolyt," řekl Prus. Doplnil, že baterie jsou navíc plně recyklovatelné.

Podle zakladatelů firmy najdou baterie HE3DA velké využití i v automobilovém průmyslu. Jedním z důvodů je, že na rozdíl od aktuálně používaných baterií jsou nehořlavé, a tedy bezpečnější. Také oproti současným autům bude potřeba podstatně méně monočlánků. "Máme to vymyšlené tak, že by se v budoucnu ty baterky přímo lisovaly do podvozků. Pak se zalisuje vrchní deska, zalepí a na vrchu budou jenom vývody, které propojíte a doplníte elektrolytem," popsal Prus. Životnost baterií v autě by podle něj byla minimálně deset let.

Tweet

Datum uveřejnění: 5. března 2017

Poslední změna: 8. března 2017

Počet shlédnutí: 867