Na dotace na výměnu kotlů hejtmanství v Pardubickém kraji vyplatilo 773 mil.

Pardubice 13. července (ČTK) - Za deset let získalo v Pardubickém kraji dotace na výměnu neekologických kotlů za nové zdroje tepla 7057 žadatelů. Na takzvané kotlíkové dotace hejtmanství rozdělilo 773 milionů korun, uvedl mluvčí regionu Dominik Barták. Vliv modernizace topných zařízení na kvalitu ovzduší lze obtížně zhodnotit, protože chybějí relevantní data.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se na východě Čech monitoring kvality ovzduší téměř neprováděl. Od přelomu let 2017 a 2018 probíhala v ČHMÚ měřicí kampaň zaměřená na kvalitu ovzduší v malých sídlech, měření se uskutečnila pouze v Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku. Je ale obtížné odlišit další vlivy, hlavně počasí.



"Celostátně přínos kotlíkové dotace mají, zlepšení je patrné. Klesající trend koncentrací je viditelný," řekl ČTK Jan Komárek, vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ v Hradci Králové.



Podle dat z dalších měřicích stanic v regionu, kde se sledovala koncentrace benzo(a)pyrenu v období 2015 až 2024, je vliv výměny kotlů zřejmý. Podle Václava Nováka, vedoucího oddělení Informační systém kvality ovzduší ČHMÚ v Praze vykazují průměrné roční koncentrace klesající trend.



Emise z lokálních topenišť na tuhá paliva se podle něj dominantně podílejí na znečišťování ovzduší hlavně produkcí benzo(a)pyrenu a prachových části do 2,5 mikrometru (PM2,5), v případě částic do deseti mikrometrů (PM10) jsou jedním z hlavních zdrojů.



Ročenka ČHMÚ Regionální rozdíly kvality ovzduší v České republice za rok 2023 zmiňuje v Pardubickém kraji pouze krajské město. Pardubice byly mezi městy nad 30.000 obyvatel v ročních průměrech koncentrace prachových částic do deseti mikrometrů a do 2,5 mikrometru, oxidu dusičitého a ozónu vždy v "horší" polovině souboru.



O dotaci mohli požádat vlastníci nebo spoluvlastníci domu, bytu nebo trvale obývaného rekreačního objektu, kde pro vytápění sloužil kotel na pevná paliva s ručním přikládáním s emisní třídou 3 a vyšší. Od roku 2022 byl příspěvek určen pro nízkopříjmové domácnosti. Dotace sloužily na pořízení kotle na biomasu s ručním přikládáním, kotle na biomasu s automatickým přikládáním a tepelná čerpadla. Od roku 2022 nebylo možné získat peníze na instalaci nového plynového kondenzačního kotle.



Pardubický kraj, který má asi 530.000 obyvatel, zavedl v roce 2017 elektronické podávání žádostí o dotace. Předtím je přijímal jen v papírové podobě, a na úřadě tak vznikaly dlouhé fronty.



