Na 117 vlád se zavázalo ztrojnásobit do roku 2030 obnovitelné zdroje

Dubaj 2. prosince (ČTK) - Na 117 účastníků klimatické konference OSN (COP28) v Dubaji se zavázalo ztrojnásobit do roku 2030 světovou kapacitu obnovitelných zdrojů energie. Chtějí tak snížit podíl fosilních paliv na výrobě energie, informuje agentura Reuters.

Foto: PIRO4D@Pixabay.com



V textu se také uvádí, že ztrojnásobení energie z obnovitelných zdrojů by pomohlo odstranit fosilní paliva, která vypouštějí emise oxidu uhličitého, ze světového energetického systému nejpozději do roku 2050. Dokument podepsali mimo jiné Evropská unie, Spojené státy, Spojené arabské emiráty, Brazílie, Austrálie nebo Kanada. Podporu ztrojnásobení obnovitelné energie do roku 2030 vyjádřila i Čína a Indie, ani jedna z obou zemí se ale dnes k celkovému závazku nepřipojila.



Kromě cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie se země zavázaly zvýšit do roku 2030 míru energetické účinnosti z přibližně dvou procent na více než čtyři procenta. To znamená, že k výrobě zboží nebo služeb by mělo být zapotřebí méně energie.



Konference se zaměřuje na dekarbonizaci energetického sektoru, který je zdrojem přibližně tří čtvrtin celosvětových emisí skleníkových plynů. Cestou k snížení podílu uhlí je i rozšíření jaderné energie. Už ráno v Dubaji vyzvala dvacítka účastníků včetně České republiky, aby se jaderná energie ve světě ve srovnání s rokem 2020 do roku 2050 ztrojnásobila.



Zastánci závazku týkajícího se obnovitelných zdrojů chtějí, aby byl zahrnut do konečného rozhodnutí summitu OSN, a stal se tak z něj celosvětový cíl. To by ale vyžadovalo shodu mezi téměř 200 přítomnými zeměmi, podotýká Reuters.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 12. 2023

Tweet

Datum uveřejnění: 4.12.23

Poslední změna: 4.12.2023

Počet shlédnutí: 52