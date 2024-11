MŽP vyčlení 400 milionů Kč na dotace na re-use centra či nákup kompostérů

Brno 12. listopadu (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí nabídne městům, obcím a jejich společnostem dotace na projekty, které sníží produkci odpadu. Z této výzvy bude možné podpořit například vznik re-use center, nákup domácích kompostérů nebo nákup znovu použitelného nádobí namísto jednorázového. Ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) výzvu novinářům představil v Brně při návštěvě re-use centra brněnské městské odpadové společnosti SAKO.

"Nejlepší je takový odpad, který vůbec nevznikne. Proto z nové výzvy Operačního programu životní prostředí mohou obce čerpat finanční příspěvek na koupi kompostérů či na vybudování re-use center pro opětovné využití věcí," uvedl Hladík. Žádosti bude možné podávat od 20. listopadu. Re-use centra odebírají od lidí dosud funkční vybavení domácnosti či například nábytek a nabízejí je zdarma nebo za symbolický poplatek zájemcům k dalšímu využití.



Podobné výzvy mohly obce a města nebo jejich příspěvkové společnosti využít už v minulosti. Brněnská odpadová firma SAKO z loňské výzvy získala dotaci 8,5 milionu korun. "Pořídili jsme vybavení tří našich re-use pointů a podpořili nákup celkem 5100 kompostérů, které jsme tak mohli ve spolupráci s brněnským magistrátem bezplatně rozdat občanům i zahrádkářským organizacím,” uvedl generální ředitel SAKO Brno Karel Jelínek.



Re-use center je v Brně sedm a vedení města připravuje jejich rozšíření o dílny a prodejnu. "Ve spolupráci s městskou firmou SAKO chceme vytvořit velké re-use centrum, kde by byla velká maloobchodní plocha a dílny, kde je možné provádět drobné opravy tak, aby mohly být předměty za symbolickou cenu prodávány, a tato budova by měla sloužit také ke vzdělávacím aktivitám," uvedl náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL). V současnosti město vybírá místo, kde by nové centrum mělo vzniknout, a zadává odbornou studii, která vyčíslí pravděpodobné náklady. Hotová by měla být do poloviny příštího roku, na ni by měla navázat příprava projektové dokumentace.



Kromě re-use center a kompostérů lze dotaci z výzvy využít také na nákup opakovaně využitelného nádobí - jako jsou například zálohované plastové kelímky, tácky či příbory, kterými lze na veřejných akcích nahradit jednorázové nádobí.



