Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) podpisem stvrdil závazek České republiky smysluplně zahrnout mladé lidi do naplňování národní klimatické politiky. Podpis tzv. klimatického příslibu mládeži (Kwon-Gesh Pledge) proběhl za podpory zástupců organizací Fridays for Future, Univerzit za klima, Studentské komory Rady vysokých škol, České středoškolské unie nebo Asociace pro mezinárodní otázky. Tyto organizace dlouhodobě bojují za důslednější kroky v otázkách změny klimatu a vzdělávání. Ke kulatému stolu zástupce zmíněných organizací a zástupce MŽP přizvala organizace Youth, Speak Up! (YSU). Ta se dlouhodobě snaží vzbudit v mladých lidech zájem o politiku a přináší na půdu Poslanecké sněmovny témata aktuální pro mladou generaci.

Kwon-Gesh Pledge je současnou nejpřesnější formulací toho, jak by se měli mladí lidé zapojit do národní klimatické politiky. Příslib, iniciativa Stálé mise Irska a Marshallových ostrovů při OSN, je dodatkem Pařížské dohody o jejím naplňování společně a napříč generacemi. Právě zapojení mladé generace Pařížská dohoda opomíjí. „Změna klimatu je zásadním tématem, které překlenuje generace a proto je zásadně důležité, aby zástupci mladých lidí měli možnost se vyjádřit ke klimatickým otázkám a aby byli slyšet,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Cílem přijetí Kwon-Gesh Pledge je zpřístupnit klimatickou politiku mladým lidem. “Na jedné straně příslib umožní zahrnout mladé lidi do rozhodovacích procesů, na druhé straně seznámí celou společnost s podtématy klimatické změny. To se děje v reakci na narůstající zájem naší generace změnu klimatu řešit,” popisuje důvody pro podpis příslibu mladá delegátka OSN Barbora Kvasničková, která diskuzi o podpisu dokumentu na půdě Poslanecké sněmovny uvedla.

