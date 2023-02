MŽP připravuje rozšíření dotací na energetické úspory i na bytové domy

Praha 20. února (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí připravuje rozšíření podmínek dotačního programu na podporu energetických úspor Nová zelená úsporám. Podporu chce rozšířit o investice do bytových domů, možnost přechodu z plynových zdrojů na obnovitelné zdroje energie nebo poskytnutí státních půjček pro investice. Na dnešní diskusi o energetických výzvách v Česku to uvedli ministr životního prostředí Marián Jurečka a jeho náměstek Petr Hladík.

Dotační program by se měl podle Hladíka změnit v několika parametrech. Nově by do něj měly být zařazeny především bytové domy, což navazuje na změny energetického zákona, které mají umožnit sdílení energie z obnovitelných zdrojů v rámci jednotlivých bytových jednotek. Další změnou by mělo být zaměření programu na podporu přechodu z plynových zdrojů na obnovitelné zdroje energie a také rozšíření některých podmínek pro podporu u fotovoltaických zařízení. Ministerstvo se podle Hladíka zabývá možností kombinace dotací a státních půjček pro žadatele na financování jejich projektů.

Návrh na změny by měl resort podle náměstka představit zřejmě v dubnu.

Ministerstvo také chystá rozšíření podpory v programu pro nízkopříjmové domácnosti. Už v předchozích týdnech Jurečka avizoval, že ministerstvo zároveň zdvojnásobí kvůli zájmu veřejnosti sumu určenou na podporu energetických úspor v tomto programu na tři miliardy korun. Hladík dnes upozornil, že resort se chystá v případě potřeby peníze v programu navyšovat i nadále. "Peníze tam nedojdou," podotkl náměstek k programu tzv. Nové zelené úsporám Light.

Ministerstvo chystá pro letošní rok spustit také další vlnu kotlíkových dotací v krajích ČR na výměnu starších kotlů zranitelných domácností.

Dotační programy Nová zelená úsporám jsou zaměřeny na podporu projektů na úspory energie v domech. Žadatelé z něj mohou získávat dotace například na zateplení domů, instalaci fotovoltaických zařízení, tepelných čerpadel a dalších. Loni stát prostřednictvím dotací podpořil téměř 50.000 solárních elektráren na střechách domů, což bylo čtyřikrát více než loni.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 2. 2023

