MŽP podpořilo do konce roku 2018 z NZÚ projekty za 4,8 miliardy

Praha 24. dubna (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí do konce loňského roku podpořilo z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) 24.566 žádostí za 4,8 miliardy korun. Aktivních žádostí, tedy žádostí v různé fázi administrace, bylo 31.692 za 8,6 miliardy korun. Celkové zdroje programu se pro období let 2013 až 2021 odhadují na 23 miliard, o čtyři miliardy méně proti původním předpokladům. Vyplývá to z bilance NZÚ za rok 2018, kterou má ČTK k dispozici.

Z NZÚ mohou lidé čerpat na projekty snižování energetické náročnosti stávajících rodinných a bytových domů, výstavbu rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a instalace obnovitelných zdrojů energie do rodinných a bytových domů. V programu jsou využity peníze z výnosů z aukcí emisních povolenek, další zdroje mohou tvořit veřejné i jiné prostředky.

Během loňského roku úřad přijal 9909 žádostí za více než 3,5 miliardy korun, proplaceno bylo 7532 žádostí za 1,76 miliardy. Dle aktuálního odhadu by mělo z celkových 23 miliard jít 16,1 miliardy do rodinných domů, 2,6 miliardy do bytových domů a 3,2 miliardy korun do budov veřejného sektoru. Administrativní poplatky pak dosáhnou zhruba miliardy.

Materiál také zmiňuje, jakých úspor v konečné spotřebě energie by jednotlivé segmenty měly díky dotacím dosáhnout. U rodinných domů jde o 560 terajoulů (TJ) na miliardu dotace, u bytových domů o 855 TJ a u budov veřejného sektoru o 200 TJ na miliardu. V přepočtu na aktivní žádosti do konce loňského prosince to znamená 3584 TJ u rodinných domů při dosavadní alokaci 6,4 miliardy korun, 385 TJ u bytových domů s vyčleněnými 0,45 miliardy a 340 TJ u budov veřejného sektoru s dotací 1,7 miliardy korun.

Podle materiálu také byly díky NZÚ k prosinci 2018 sníženy emise oxidu uhličitého o 4,3 milionu tun za rok.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25.4.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 24. dubna 2019

Poslední změna: 25. dubna 2019

Počet shlédnutí: 3914