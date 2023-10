MŽP: Na modernizaci tepláren je vyhrazeno 87 mld. Kč z Modernizačního fondu

Praha 25. října (ČTK) - Tuzemské teplárny mohou čerpat do roku 2030 z předloni spuštěného dotačního programu HEAT na modernizaci provozu celkem 87 miliard korun z Modernizačního fondu. Dosud stát z těchto peněz rozdělil 15,5 miliardy korun. Teplárny mohou peníze čerpat na změnu využívaného paliva nebo modernizaci rozvodů tepelné energie. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo životního prostředí (MŽP), jehož zprávu o programu dnes projednala vláda. Kabinet nedávno naopak zrušil jiný dotační program pro teplárny, který měl zákazníkům kompenzovat vysoké ceny tepla v době energetické krize.

Foto: Archiv CZ Biom



"Aby bylo teplo pro občany cenově dostupné a současně ekologicky udržitelné, potřebujeme investovat do modernizace a dekarbonizace našeho teplárenství. Jde o klíčovou složku energetické infrastruktury našeho státu, která dodává teplo do domovů více než 3,5 milionu lidí," řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).



Z Modernizačního fondu byly na modernizaci tepláren vyhlášeny tři výzvy, jedna pak na modernizaci rozvodů. Státní fond životního prostředí aktuálně podle MŽP hodnotí 50 přihlášených projektů z těchto výzev. Rozhodnutí o podpoře v celkové výši 15,5 miliardy korun již dostalo 15 projektů, další výzvu by měl úřad vyhlásit na přelomu roku.



"Aktuálně si o dotace z Modernizačního fondu žádá celkem 50 tepláren a pokud všechny projekty uspějí, ušetříme ročně zhruba dva miliony tun hnědého uhlí a také přibližně pět milionů tun oxidu uhličitého. Navíc jednáme o dalších financích a navýšení alokace," uvedl Hladík.



Dotace jsou určené na velké i malé projekty, především na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s využitím obnovitelných zdrojů energie, případně energetického využití odpadů. Firmy mohou žádat o dotace na rekonstrukci nebo na úplnou výměnu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií. Podporu mohou čerpat i na modernizaci a rekonstrukce zásobování tepelnou energií. Dotace mají podpořit úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů i využití tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslové výroby.



Koncem loňského roku obhájil podle MŽP Státní fond životního prostředí i program podpory pro velké teplárenské projekty ve výši 1,2 miliardy eur (asi 29,7 miliardy Kč), jehož cílem je podpora dekarbonizace a modernizace tepelných jednotek. I tento program bude součástí výzev HEAT. Jeho cílem je nahradit stávající zařízení a také modernizovat stávající jednotky pro výrobu tepla tak, aby fungovaly na biomasu místo uhlí. Program umožní poskytovat přímé dotace vlastníkům stávajících tepelných jednotek a soustav dálkového vytápění, aniž by museli své investice individuálně oznamovat u Evropské komise. Program bude otevřený do poloviny ledna 2026.



Vláda před dvěma týdny naopak zrušila jiný dotační program pro teplárenství, jehož cílem bylo kompenzovat zákazníkům vysoké ceny tepla v loňském roce. Původně tento program vláda schválila na konci loňského roku a vyhradila pro něj 17 miliard korun, které měly teplárenských společností následně v plné výši přenést ve formě snížené ceny tepelné energie na zákazníky. Důvodem nedávného zrušení dotací je podle kabinetu "nedostatek finančních prostředků v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů a z toho plynoucích úsporných opatření". Podle tepláren tím utrpěli zejména odběratelé.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 10. 2023

Datum uveřejnění: 26.10.23

Poslední změna: 26.10.2023

Počet shlédnutí: 96