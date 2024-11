MŽP: Kvalita ovzduší a vody se loni dál zlepšovala, ubývá ale orné půdy či ptáků

Praha 14. listopadu (ČTK) - Kvalita ovzduší a vody v Česku se loni dále zlepšovala, ubývá ale stále orné půdy či ptáků. Vyplývá to ze Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2023, jejíž výsledky dnes zveřejnilo ministerstvo životního prostředí. Krajina v zemi čelí rizikům spojeným se změnou klimatu, což podle úřadu dokládají častější extrémní projevy počasí, například povodně. Odklon od fosilních zdrojů energie k obnovitelným brzdí kolísání cen a dostupnost energie, třeba doprava je nadále závislá především na fosilních palivech, uvedlo ministerstvo.

"Díky významným investicím do ochrany je stav životního prostředí výrazně lepší než v předchozích desetiletích. To ale neznamená, že naše ovzduší, voda nebo půda jsou v optimálním stavu. Rok 2023 byl nejteplejší v historii pozorování a zvyšují se hrozby spojené se změnou klimatu," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).



V posledních letech se podle zprávy zlepšuje kvalita ovzduší. Oblastí s překročenými limity škodlivin je i díky mírným zimám méně. Česko tak směřuje ke splnění emisních závazků do roku 2030, s výjimkou emisí amoniaku.



Od roku 2000 se také zlepšila kvalita povrchových vod díky výstavbě čistíren odpadních vod a dalším opatřením, uvádí zpráva. Přestože ale úroveň znečištění již neroste, pokrok stagnuje.



V zemědělských oblastech podle zprávy ubývají ptáci, kteří jsou hlavním ukazatelem biologické rozmanitosti. Zemědělská půda, ohrožená degradací kvůli jednotvárnému hospodaření, stále ustupuje ve prospěch zastavěných ploch.



V lesích pak již sice ustupuje kůrovcová kalamita, stále však ovlivňuje bilanci emisí České republiky. Postižené lesy totiž produkují více uhlíku, než kolik dokážou pohltit. Zdraví lesů podle ministerstva není dobré, a to zejména kvůli nevhodné skladbě stromů.



Energetický mix pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2023 zaznamenal nárůst podílu obnovitelných zdrojů, zatímco podíl fosilních paliv klesá. Využívání alternativních pohonů v individuální dopravě však postupuje pomalu. Česko má třetí nejnižší podíl registrací nových elektrických automobilů v Evropské unii.



"Klimatická změna je neopomenutelný fakt a musíme dělat vše pro to, abychom zmírnily její dopady," uvedl Hladík. "Proto jsme připravili tři zásadní novely na ochranu vody, půdy a ovzduší," doplnil. Například novela zákona o ochraně ovzduší, kterou aktuálně projednává Sněmovna, má zajistit mimo jiné přísnější monitoring emisí a další opatření ke snížení znečištění.



Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2023, vydaná ministerstvem životního prostředí, poskytuje oficiální informace o stavu životního prostředí. Sleduje také pokrok v plnění cílů Státní politiky životního prostředí ČR do roku 2030.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 14. 11. 2024

14.11.24

