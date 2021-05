MŽP do konce roku 2020 proplatilo žádosti v programu NZÚ za 9,98 miliardy korun

Praha 15. května (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) do konce loňského roku proplatilo 45.239 žádostí za 9,98 miliardy korun. Od spuštění programu v roce 2014 do konce roku 2020 zájemci podali 69.472 žádostí. Aktivních, tedy schválených v různém stupni administrace, jich bylo 57.324 s požadovanou výší podpory 17,14 miliardy korun. Resort to uvedl v materiálu, který v pondělí dostane pro informaci vláda.

Během loňského roku přijal Státní fond životního prostředí v rámci programu NZÚ 17.200 žádostí za 6,73 miliardy korun, proplaceno v daném roce bylo 11.585 žádostí za 3,17 miliardy.

Z programu mohou lidé čerpat peníze na projekty snižování energetické náročnosti rodinných a bytových domů, výstavbu nových rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a pořízení obnovitelných zdrojů energie do budov. NZÚ využívá peníze z výnosů z aukcí emisních povolenek, k dalším zdrojům mohou patřit veřejné a jiné prostředky.

Ministerstvo v materiálu upozorňuje na to, že programu byly v posledních letech kráceny zdroje při sestavování státního rozpočtu. Podíl resortu na výnosech z dražeb emisních povolenek pro období let 2014 až 2021 měl činit 30,1 miliardy korun. Původní odhad z roku 2013 ve vládou schválené programové dokumentaci počítal s 27 miliardami.

V červenci 2019 byla dokumentace programu aktualizována, zdroje měly podle ní činit 23 miliard. Aktuálně však činí 17,2 miliardy. V návrhu letošního státního rozpočtu je na NZÚ vyčleněno 1,35 miliardy, počítalo se přitom s částkou o více než tři miliardy vyšší. Na roky 2022 a 2023 je ve střednědobém výhledu rozpočtu vyčleněno pokaždé 500 milionů korun.

Z výpočtu ministerstva vyplývá, že pokud by zdroje činily 30,1 miliardy, emise oxidu uhličitého (CO2) by se snížily o 2,3 milionu tun ročně, v případě původního odhadu 27 miliard pak o 2,05 milionu tun ročně. Aktuální zdroje při započtení dalších půlmiliardových příspěvků pro příští dva roky pak podle resortu znamenají snížení emisí CO2 o 1,38 milionu tun ročně.

Dalším uvažovaným zdrojem NZÚ a nástupnického programu NZÚ 2030 je 19 miliard korun zahrnutých do Národního plánu obnovy, který má být podkladem pro čerpání peněz z nového fondu EU. Z emisních povolenek by měly resortu mezi lety 2024 a 2030 připadnout čtyři miliardy ročně, celkem tedy 28 miliard. Celkové zdroje na programové období 2021-2030 se podle resortu předpokládají ve výši 49,35 miliardy korun.

