MPO vypořádalo připomínky k novele energetického zákona, upravuje akumulaci

Praha 4. ledna (ČTK) - Snadnější ukládání vlastní vyrobené elektřiny nebo možnost flexibilního využívání elektřiny v závislosti na její aktuální ceně zavádí další novela energetického zákona, k níž nyní ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vypořádalo připomínky. Novela zároveň rozšiřuje pravomoci Energetického regulačního úřadu při monitorování trhu a udělování licencí obchodníkům s ohledem na jejich minulost. Dnes o tom informovalo MPO.

Foto: PIRO4D@Pixabay.com



"Tato nejnovější novela je tedy zaměřena na modernizaci energetiky, ale také na lepší ochranu zákazníků. Umožní domácnostem a firmám lépe řídit svou výrobu a spotřebu elektřiny, což povede k úsporám a posílení energetické nezávislosti. Věřím, že podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie a posílí stabilitu výroby elektřiny," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).



Novela, známá také jako LEX OZE III, se primárně zaměřuje na moderní energetiku. Nově tak zavádí principy akumulace, agregace a flexibility.



Akumulace, tedy ukládání elektřiny, má podle ministerstva umožnit spotřebitelům uskladnit přebytečnou elektřinu, vyrobenou například z fotovolataiky, pro pozdější využití. Spotřebitelům s vlastní výrobou elektřiny by to mělo zefektivnit její využívání, snížit náklady na energie a zvyšovat nezávislost.



Flexibilita zaváděná novelou by měla reagovat na kolísání cen a poptávky po elektřině. Měla by tak umožnit více spotřebovávat elektřinu v době, kdy je nižší poptávka, a elektřina je tak levnější. Příkladem může být dobíjení elektrovozu v noci za nižší ceny nebo úprava spotřeby domácích spotřebičů v závislosti na cenách elektřiny.



Agregace by v novele měla podle úřadu umožnit spojení více zdrojů elektřiny, jako jsou větrné a solární elektrárny, do jedné efektivnější skupiny, která bude schopna lépe reagovat na potřeby trhu a poskytovat stabilnější dodávky energie. Agregace spotřeby přitom bude možná také naopak, kdy agregátor bude moci upravovat spotřebu většího počtu spotřebitelů podle poptávky po elektřině.



Další novinkou by měly být úpravy oblasti kolem ochrany spotřebitele na trhu a při výběru dodavatele elektřiny nebo plynu. "Navrhujeme rozšířit pravomoci Energetického regulačního úřadu v oblasti monitorování trhu nebo zpřísnění podmínek pro udělení licence na obchod s elektřinou a plynem. Nově by tak například nemohl získat licenci dodavatel, který se v minulosti choval nepoctivě a má nějaký škraloup. Všechna tato opatření by měla pomoci k důslednější a efektivnější ochraně zákazníků," podotkl Síkela. Legislativa by měla upravovat také srovnávací nástroj, kde si mohou spotřebitelé porovnat nabídky dodávek elektřiny a plynu. Srovnávač provozuje Energetický regulační úřad, přístupný je na webu srovnavac.eru.cz.



Novelu nyní dostane k posouzení Legislativní rada vlády. Následně ji projedná vláda.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 1. 2024

Datum uveřejnění: 5.1.24

Poslední změna: 5.1.2024

