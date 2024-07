MPO vyhlásilo první aukce na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

Praha 2. července (ČTK) - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo první aukce na provozní podporu produkce z nových nebo modernizovaných elektráren s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET). Dnes o tom informovalo MPO. Jde o první letošní dotační výzvu v programu, na který chce stát letos a příští rok vynaložit celkem 75 miliard korun. Peníze půjdou především na modernizace tuzemských tepláren.

"Tato podpora je klíčová pro dekarbonizaci českého teplárenství a navazuje na naše úspěšné úsilí zajistit její schválení ze strany Evropské komise,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).



Dotační výzvy podle něj bude ministerstvo postupně vyhlašovat během letošního a příštího roku. Cílem je podpořit zařízení na výrobu elektřiny s celkovým instalovaným výkonem 3090 megawattů (MW). Podle Síkely by nové zdroje měly pomoci s nahrazováním uhelných zdrojů.



V rámci aktuálně vyhlášené aukce stát podpoří produkci z elektráren s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, které bude mít instalovaný výkon nad jeden megawatt. Nová nebo modernizovaná výrobna elektřiny musí být přitom zprovozněna nejpozději do konce roku 2029.



Celkovou hodnotu soutěženého instalovaného elektrického výkonu v této aukci ministerstvo stanovilo na 1280 MW. Druhem podporovaného paliva bude biomasa, bioplyn a důlní plyn. V případě zemního plynu pak projekt musí zajistit, aby v budoucnu bylo možné nahradit zemní plyn obnovitelnými nebo nízkouhlíkovými plyny, a to nejpozději do roku 2050.



Státní podporu výroby elektřiny z nových a zmodernizovaných elektráren, které umožňují kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, letos na jaře notifikovala Evropská komise. Opatření má přispět k realizaci českého Národního energeticko-klimatického plánu, Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) a ke splnění unijního cíle v energetické účinnosti.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 7. 2024

