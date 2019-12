MPO: Velké soláry nebudou v aukcích kvůli omezení jejich podpory

Praha 26. listopadu (ČTK) - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nezařadilo do plánovaných aukcí obnovitelných zdrojů energie velké solární systémy. Důvodem je, že u nich nepočítá do budoucna s provozní podporou. Úřad preferuje podporu malých fotovoltaických zdrojů na střechách budov. Na dotaz ČTK to dnes sdělil mluvčí resortu Milan Řepka. Se zavedením aukcí počítá připravovaná novela zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona, která je nyní v připomínkovém řízení.

MPO v materiálu navrhuje, aby po roce 2021 v energetických aukcích soutěžili výrobci energií z obnovitelných zdrojů (OZE) o výši provozní podpory. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci budou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou.

Svaz moderní energetiky minulý týden upozornil, že MPO z návrhu vyřadilo nové instalace větších solárních elektráren. Programový ředitel svazu Martin Sedlák to označil za nepochopitelné. Uvedl, že například aktuální zpráva expertů z agentury Bloomberg připomíná, že právě aukce jsou jedním z klíčových prvků, které pomáhají dosáhnout levné energie z obnovitelných zdrojů. Nové instalace solárních elektráren podle Sedláka zpráva navíc označuje za cenově výhodné.

Řepka dnes potvrdil, že koncepce rozvoje energie z OZE pro nové instalace po roce 2021 skutečně počítá u solárních elektráren s investiční podporou pouze u těch menšího charakteru. "Tedy například na střechách rodinných, případně bytových domů nebo na střechách průmyslových hal, obchodních center a podobně," uvedl.

Smyslem podpory státu pro menší solární instalace je podle něj především to, že tento přístup znamená tlak na snižování energetické náročnosti budov a je motivačním faktorem pro využívání vyrobené elektřiny přímo jejím výrobcem. "Z těchto důvodů nejsou podporovány velké solární parky. Preferujeme podporu malých fotovoltaických zdrojů. A protože u solárních elektráren neuvažujeme s provozní podporou, je i úvaha o aukcích podpory pro tyto druhy obnovitelných zdrojů energie bezpředmětná," dodal.

Podporu takzvaným zeleným zdrojům vyplácí v ČR od roku 2013 Operátor trhu s elektřinou (OTE) na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Výše podpory vzrostla ze zhruba miliardy korun v roce 2006 na více než 40 miliard korun v posledních čtyřech letech. Celkem bylo na podporu takzvané zelené energie od roku 2006 do konce loňského roku vyplaceno téměř 300 miliard korun.

"Výraznější snížení nákladů lze očekávat až po roce 2030, kdy bude ukončena provozní podpora některých fotovoltaických parků. Proto hledáme taková řešení, aby byla provozní podpora omezována na minimum," doplnil dnes Řepka. Navrhované aukce se mají týkat pouze nově postavených zdrojů, stará podpora zůstane zachována.

Návrh novely obsahuje mimo jiné mechanismus ověření přiměřenosti podpory výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie, takzvané kontroly překompenzace. Princip ověření přiměřenosti podpory je založen na vyhodnocování výnosnosti u projektů uvedených do provozu v období let 2006 až 2015, a to vždy po deseti letech provozu.

