MPO poprvé vyhlásilo aukce pro provozní podporu výroby elektřiny z nových nebo modernizovaných obnovitelných zdrojů

Praha 20. září (ČTK) - Ministerstvo průmyslu a obchodu poprvé vyhlásilo aukce pro provozní podporu výroby elektřiny z nových nebo modernizovaných obnovitelných zdrojů. Soutěžit o ni mohou projekty bioplynových stanic, větrných elektráren a malých vodních elektráren. Ministerstvo si od toho slibuje mimo jiné další snížení závislosti země na zemním plynu z Ruska. Informovalo o tom na svém webu. Aukce na výkup elektřiny z fotovoltaických zdrojů umožnila novela zákona o podporovaných zdrojích energie.

Energetické aukce fungují v řadě evropských států, soutěží v nich výrobci energií z obnovitelných zdrojů o výši provozní podpory. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci budou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou.

Ekologická organizace Hnutí Duha vyhlášení aukcí uvítala, přesto považuje tento krok ministerstva za pomalý a omezený a k dalšímu snížení závislosti na zemním plynu z Ruska, jak avizuje ministerstvo, pomůže jen málo. V dnešní tiskové zprávě hnutí uvedlo, že aukce se mimo jiné netýkají fotovoltaických elektráren s výkonem nad jeden megawatt (MW), které by pomohly nejvíce.

Ministerstvo chce prostřednictvím vyhlášených aukcí podpořit větrné elektrárny od šesti megawattů (MW) nebo s více než šesti zdroji elektřiny a s celkovým výkonem 30 MW, nové nebo modernizované malé vodní elektrárny s celkovým výkonem sedm MW a zmodernizované bioplynové stanice s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu pět MW.

Zájemci mohou své projekty přihlašovat od 5. října do 7. prosince. Ekonomický deník doplnil, že u větrných elektráren je podmínkou přidělení podpory uvedení do provozu nejpozději na konci roku 2025.

"Pokud budou uvedené výzvy úspěšné, podaří se v České republice realizovat kapacitu v výrobně energie z OZE v celkové výši 42 MW v nových nebo modernizovaných výrobnách energie, což dále přispěje k dekarbonizaci české energetiky a k dalšímu snížení závislosti na zemním plynu z Ruska," uvedlo ministerstvo průmyslu.

"Spuštění aukcí na větrné elektrárny je dobrá zpráva. Ale rozsah je zklamání, neboť cílí na jeden až dva větší projekty a celkově přispěje ke snížení závislosti na plynu jen minimálně. Úplně také chybí aukce na fotovoltaické projekty, které by mohly vznikat rychleji," reagoval na vyhlášení aukcí vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Podle něj v Česku stále chybí dlouhodobý a jasný plán rozvoje obnovitelných zdrojů s ambiciózními cíli a funkčními nástroji, jako je sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky, nastavení podpory obnovitelných zdrojů pro nízkopříjmové domácnosti nebo vymezení zón rozvoje v souladu s ochranou přírody.

Koželouh současně doplnil, že stát otevírá aukce téměř rok po přijetí zákona, který je umožňuje.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 9. 2022

