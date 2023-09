MPO navrhuje, ať stát hradí vícenáklady obnovitelných zdrojů i v příštím roce

Praha 21. září (ČTK) - Vícenáklady spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a některých tepláren by podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) měl i v příštím roce platit stát. Návrh odeslalo MPO na vládu, kabinet by ho měl projednat 27. září. Dnešnímu Ekonomickému deníku to potvrdil pověřený ředitel sekce energetiky na ministerstvu průmyslu a obchodu René Neděla. Celkem jde podle odhadu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o částku 36 miliard korun. S návrhem nesouhlasí ministerstvo financí, jedná se tedy o materiál s rozporem, podotkl server.

Podle návrhu MPO by vícenáklady, podobně jako v letošním roce, neměli lidé a firmy hradit v cenách elektřiny. Resort podle serveru překvapivě ustoupil z červnového plánu, kdy navrhoval, ať polovinu nákladů v příštím roce uhradí stát z rozpočtu a druhou polovinu platí spotřebitelé v cenách elektřiny. I tento návrh napadlo ministerstvo financí s argumentem, že je pro těžce deficitní státní rozpočet příliš nákladný.

Vláda musí objem peněz určený na financování podporovaných zdrojů energie schválit do 30. září, aby následně mohl ERÚ stanovit výši poplatku, který budou v následujícím roce zákazníci hradit, píše server. Pokud vláda schválí návrh ministerstva průmyslu beze změny, tak zákazníci nebudou doplácet nic. Zůstane tedy zachován "protikrizový" stav zavedený v říjnu 2022, kdy náklady zcela hradí stát z rozpočtu.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) však chce objem podpory pro obnovitelné zdroje energie pro příští rok snížit. Na konci srpna v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že v příštím roce by se měl vrátit systém z předchozích let, kdy byly platby rozděleny mezi stát a odběratele. Dodal tehdy, že zatím však není zřejmé, jakým to bude systémem.

