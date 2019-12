MPO: Na příspěvek podporovaným zdrojům loni šlo 45,7 mld. Kč

Praha 3. dubna (ČTK) - Na příspěvek podporovaným zdrojům energie (POZE) bylo loni v Česku vynaloženo asi 45,7 miliardy korun. Na dnešní debatě o obnovitelných zdrojích v Praze to řekl ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství ministerstva průmyslu a obchodu Ladislav Havel. Podle něj nejde o číslo malé, označil ho ale za únosné. Stát podle dřívějších informací přispěl dotací 26,2 miliardy korun, zbytek zaplatili převážně spotřebitelé. Celkem bylo od roku 2006 na podporu POZE v Česku vyplaceno téměř 300 miliard korun.

Podle loňské roční zprávy Operátora trhu s elektřinou (OTE) činila předloni výše poskytnutého příspěvku 43 miliard korun a poprvé od roku 2006 klesla. Loňské číslo zmíněné dnes Havlem tak bylo meziročně o 6,2 procenta vyšší. Mezi roky 2006 až 2008 přitom činila výše příspěvku jen mezi jednou až dvěma miliardami korun.

"Čísla, která jsou z let 2015, 2016 a 2017 jsou samozřejmě nesrovnatelná s tím, co bylo v roce 2006, co bylo v roce 2007 a následujících letech. V těch dobách teprve rozvoj využívání obnovitelných zdrojů v České republice začínal," uvedl dnes Havel.

Výplatu podpory podporovaných zdrojů energie provádí v Česku od roku 2013 OTE na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Předtím ji vypláceli samotní distributoři elektřiny. ERÚ pod vedením tehdejší předsedkyně Aleny Vitáskové odmítal v letech 2015 a 2016 řadu měsíců podporu většině zdrojů vypsat. Provozovatelům totiž tehdy chyběl souhlas Evropské komise, takzvaná notifikace, což úřad kritizoval.

Podíl takzvané zelené elektřiny, která se vyrábí z obnovitelných zdrojů energie, na celkové spotřebě elektrické energie v Česku činil předloni podle dřívějších dat ERÚ 12,97 procenta.

Poskytnuté příspěvky podporovaným zdrojům energie v ČR od roku 2006 (v mld. Kč):

Rok Výše 2006 1,10 2007 1,47 2008 1,91 2009 2,62 2010 9,11 2011 32,15 2012 35,71 2013 37,46 2014 40,59 2015 43,51 2016 43,02 2017 asi 45,7*

(Zdroj: ERÚ, od roku 2013 OTE; *vyjádření zástupce MPO)

