MPO: Důvěra v energetický trh neexistuje, vliv státu bude růst

Praha 28. března (ČTK) - V Evropě v současnosti neexistuje důvěra ve volný energetický trh, do budoucna bude naopak růst vliv státu. Na dnešní debatě o roli české energetiky v měnícím se odvětví to uvedla náměstkyně ministra průmyslu pro sekci energetiky Lenka Kovačovská. Situace se tak podle ní vrací do období zhruba před 20 roky, tedy před tím, než se začal trh s elektřinou a plynem liberalizovat. To je podle ní špatně.

"Bohužel, dostáváme se zase do období, kdy to budou politici, státní úředníci a regulátoři ve spolupráci s provozovateli zdrojů, kteří budou rozhodovat, jak drahou konečnou cenu elektrické energie a všech ostatních energií tady budeme mít," řekla Kovačovská.

Náměstkyně v této souvislosti zmínila takzvaný zimní balíček energetických návrhů, který v loni listopadu představila Evropská komise (EK). Komise soubor návrhů nazvala "Čistá energie pro všechny Evropany" a kromě jiného v nich zohlednila závazky související s pařížskou dohodou o ochraně klimatu. Jejich součástí jsou tak návrhy na snížení plýtvání energií, lepší integraci obnovitelných zdrojů a postupné odstraňování dotací pro výrobu elektřiny z uhlí.

Česká republika řadu listopadových návrhů EK kritizuje. Nelíbí se ji například existence takzvaných kapacitních mechanismů, které údajně mohou zvýhodňovat ekonomicky silnější země. Praha také zdůrazňuje, že to musí být členské země, které si nadále podrží odpovědnost za určování svého energetického mixu i podoby spolupráce se sousedy.

"Obávám se a nedovedu si představit, že energetika tak relativně malá, a tak silně otevřená, jako je ta naše, bude jediná, která by si mohla dovolit být ostrovem čisté liberalizace, bez tržních ingerencí (zásahů)," uvedla dnes Kovačovská. "To bychom pak měli konsolidaci poměrně jasnou. Prostě bychom to tady zavřeli (energetické zdroje) a všechno bychom dováželi ze zahraničí, za předpokladu, že by bylo odkud," dodala.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29.3.2017

Tweet

Datum uveřejnění: 28. března 2017

Poslední změna: 29. března 2017

Počet shlédnutí: 646