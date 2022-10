MPO by mělo mít příští rok na výdaje asi 53,8 mld. Kč, meziročně o 2,9 mld. méně

Praha 3. října (ČTK) - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) by mělo mít příští rok na výdaje asi 53,8 miliardy korun. Vyplývá to z návrhu, který minulý týden schválila vláda. Proti letošnímu dosud platnému znění rozpočtu je to o zhruba 2,9 miliardy korun méně. V novele pro letošek, kterou přijali ministři a ve dvou čteních se jí zabývali poslanci, má MPO na výdaje 63,3 miliardy korun. Důvodem je zvýšení dotací na obnovitelné zdroje z 19 na 25,6 miliardy korun.

V návrhu rozpočtu na příští rok má například na podporu podnikání připadnout asi 23,1 miliardy korun, proti letošnímu roku je to o 9,3 miliardy korun méně. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných ze zahraničních programů mají meziročně klesnout o 310 milionů korun.

Naopak na zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu je vyčleněno přibližně pět miliard korun, ve srovnání s letošním rokem o 2,6 miliardy více. Na dotace na obnovitelné zdroje je přiděleno 22 miliard korun. S vyššími výdaji MPO počítá také u financování Správy úložišť radioaktivních odpadů, vzrůst mají zhruba o 198 milionů na 787,3 milionu korun.

Náklady na platy zaměstnanců by měl resort v příštím roce meziročně zvýšit o 63,7 milionu na 1,1 miliardy korun.

Příjmy MPO by podle návrhu měly v následujícím roce činit zhruba 23,9 miliardy korun, což je přibližně o 7,4 miliardy méně než letos.

Samostatné kapitoly ve státním rozpočtu mají ústřední orgány státní správy. Správa státních hmotných rezerv by měla mít příští rok na výdaje o 1,2 miliardy korun vyšší, konkrétně mají činit přibližně 3,8 miliardy Kč. Správa počítá s příjmy 40 milionů korun, meziročně o pět milionů nižšími. Pro Energetický regulační úřad je na příští rok na výdaje vyčleněno 306,6 milionu, ve srovnání s letošním rokem asi o 19,5 milionu více. Příjmy mají přitom vzrůst o 12,2 milionu na 335,2 milionu korun. Český telekomunikační úřad by měl příští rok vydat 2,2 miliardy o 1,5 miliardy korun více než letos. Příjmy by měl mít asi 1,1 miliardy korun o zhruba půl miliardy nižší než letos.

Schodek státního rozpočtu by příští rok mohl dosáhnout 295 miliard korun. Ve srovnání se zatím platným rozpočtem na letošní rok je deficit o 15 miliard korun vyšší. Ve vládou schválené úpravě pro letošní rok ministerstvo financí schodek vyčíslilo na 330 miliard korun. Vládní poslanci ale minulý týden při druhém čtení rozpočtové novely ve Sněmovně navrhli další zvýšení letošního deficitu na 375 miliard korun. Závěrečné schvalování rozpočtu se očekává tento měsíc.

