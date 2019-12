MPO by mělo dokončit povolování OZE do konce roku

Praha 2. listopadu (ČTK) - Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo dokončit povolovací proces pro příspěvky na obnovitelné zdroje energie (OZE) pro malé vodní elektrárny spuštěné před rokem 2013 do konce roku. Vláda dnes schválila materiál, kterým mu to doporučuje. Jinak hrozí, že státní podniky Povodí nedostanou od příštího roku peníze. Již nyní jim vypadly příjmy z plateb na OZE za letošní leden až září v hodnotě 143 milionů korun. Pokud by schválení nebylo do konce roku, hrozil by výpadek dalších 220 milionů korun. Podniky by podle materiálu musely skokově zvýšit cenu za odběry povrchové vody.

"Podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) mají být letos tzv. zelené bonusy vyplácené těm malým vodním elektrárnám, které byly rekonstruované od října 2013 do konce loňského roku, jenom od října do konce roku," informovalo vládu ministerstvo zemědělství, které materiál, jenž situaci s podporami mapuje, předkládalo.

Ministerstvo chce, aby byl do konce letošního roku dokončený tzv. notifikační proces pro starší vodní elektrárny, aby mohly v příštím roce již peníze dostávat. Pokud ERÚ podporu nepřizná, budou podniky nucené zdražit vodu. "Zdražení by mělo negativní dopad na obyvatelstvo a zvláště na podnikatelskou sféru. Dalo by se očekávat zvýšení cen zejména pitné vody a také snižování objemu odběrů povrchové vody s negativním dopadem do systému financování správy povodí a správy vodních toků," dodává resort.

Vláda také doporučila ministerstvu průmyslu a obchodu, aby předložilo novelu zákona, kterou by mohly být zpětně vyplacené zelené bonusy i za celý letošní rok.

Největší příjmy mají Povodí z plateb za odběr povrchové vody, loni šlo o 3,38 miliardy korun. Tržby za výrobu elektrické energie se zvýšily o 64 milionů na 609,7 milionu korun.

Ve státních podnicích loni pracovalo 3564 lidí. Jejich průměrná mzda činila 30.650 korun měsíčně, meziročně se zvýšila o 718 korun.

