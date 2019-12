MPO: Aktualizace koncepce musí být provázaná s klimatickým plánem

Praha 7. listopadu (ČTK) - Případná aktualizace Státní energetické koncepce musí být provázána s národním energeticko-klimatickým plánem, který po Česku požaduje Evropská unie. Na dnešní konferenci o jaderné energii v Praze to uvedl náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro suroviny a energetiku René Neděla. O nutnosti aktualizovat tuzemskou energetickou koncepci, kterou vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) přijala v roce 2015, hovořil minulý týden ve Sněmovně premiér Andrej Babiš (ANO).

Neděla připomněl, že národní energeticko-klimatický plán se zabývá několika oblastmi, například energetickou účinností nebo rozvojem obnovitelných zdrojů. "Zajisté tento plán nahradí Národní akční plán pro obnovitelné zdroje. Jsme ale i toho názoru, že bude mít dosah i dopady také do Státní energetické koncepce," uvedl dnes Neděla. Takzvaný draft, tj. pracovní verzi dokumentu, má Česko podle dřívějších informací poslat Evropské komisi do konce letošního roku. Obsahovat má závazky, kterými chce Česko přispět k cílům EU pro rok 2030.

Babiš minulý týden uvedl, že Česko bude energetickou koncepci muset upravit v souvislosti se změnami ve světě včetně Evropy. Podle nejreálnějšího scénáře v současnosti platné koncepce má od druhé poloviny dvacátých let pocházet nejvíce vyrobené elektřiny v ČR namísto z uhlí z jaderných zdrojů. V roce 2040 má pak jaderná energetika pokrýt polovinu tuzemské výroby elektřiny. K tomuto cíli by měl pomoci nový jaderný blok, pravděpodobně v Jaderné elektrárně Dukovany.

"Žádné rozhodnutí nebylo přijato, diskutujeme o tom dlouho a není jednoduché k tomu zaujmout stanovisko. Většina nových elektráren má zpoždění a jsou předražené," uvedl premiér dnes při jednání vlády. Dodal, že o tématu v pondělí jednal s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. Ředitel útvaru výstavby jaderných elektráren ČEZ Petr Závodský na dnešní konferenci řekl, že často zmiňovaný termín roku 2035 pro nahrazení starých bloků novým se postupně stává chimérou.

Babiš i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) minulý měsíc uvedli, že česká vláda může rozhodnutí o případné stavbě nového jaderného zdroje odložit. Možností je podle nich prodloužení životnosti Dukovan o deset let. Náklady by byly 20 miliard korun, nový jaderný blok by stál zhruba 200 miliard korun, uvedl tehdy Babiš.

Platná tuzemská energetická koncepce je podle Závodského v otázce budoucího využití energetických zdrojů napsána dobře. Uvedl, že vnímá návrhy, že je třeba koncepci předělat a vypracovat scénáře, které by počítaly s větším využitím plynu nebo obnovitelných zdrojů. "Možná ti, co to říkají, by si měli na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu tu koncepci přečíst a podívat se, že tam ty dva scénáře jsou," podotkl.

Závodský upozornil, že například u takzvaného plynového scénáře, který počítá s větším využitím plynových elektráren, se v doplňujícím analytickém materiálu ke koncepci píše, že vzhledem k neplnění žádného z kritérií trojice strategických cílů koncepce, mezi něž patří bezpečnost, udržitelnost a konkurenceschopnost, není tento scénář doporučován. "Přitom jeho naplnění není vůbec nereálné, prakticky k němu povede ve svých důsledcích nezahájení projektu výstavby nových jaderných zdrojů v následujících třech až pěti letech," stojí v dokumentu, který byl přijat před 3,5 lety.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 9.11.2018

Tweet

Datum uveřejnění: 7. listopadu 2018

Poslední změna: 9. listopadu 2018

Počet shlédnutí: 940