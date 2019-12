Moravskoslezský kraj ukončil příjem žádostí na kotlíkové dotace

Ostrava 22. května (ČTK) - Moravskoslezský kraj dnes ukončil příjem žádostí o dotace na výměnu neekologických kotlů. O příspěvek už totiž požádalo 10.000 zájemců. Za necelých deset dnů si tak obyvatelé Moravskoslezského kraje řekli odhadem o 1,234 miliardy korun. Novinářům to sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Žádosti kraj začal přijímat 13. května. Připraveno měl půl miliardy korun. Nachystané peníze lidé vyčerpali za 54 vteřin. Kraj ale přesto žádosti nadále přijímal, aby měl dostatečnou zásobu zájemců. Stanovený limit 10.000 žadatelů se naplnil dnes dopoledne. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) už dříve oznámil, že kraj by mohl pro zájemce získat na výměnu kotlů další peníze, zhruba půl miliardy korun.

"Jsem velmi rád, že se potvrdil náš odhad a zájem o výměnu kotlů je opět v našem regionu enormní. Půl miliarda, kterou jsme měli k dispozici, zmizela během necelé minuty hned první den. Vystačí na přibližně 3500 žádostí. Je jasné, že je nutné alokaci výrazně navýšit. Stále platí příslib pana ministra, že bude na vládě prosazovat, aby náš kraj dostal další prostředky," uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Kraj by tak nakonec mohl rozdělit zhruba miliardu, což přesto nepokryje zájem všech žadatelů. "Dalších 500 milionů by Moravskoslezský kraj měl opravdu dostat. Tyto prostředky by nám vláda měla přiklepnout velmi brzy. Navýšení bude projednávat už v červnu tohoto roku a já pevně věřím, že to pro občany našeho kraje a pro naše životní prostředí dopadne dobře," řekla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová (ANO).

Na plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu, které splňují nejvyšší emisní třídu, mohou lidé získat až 127.500 korun.

Moravskoslezský kraj je první, v němž bylo žádosti ve třetí vlně možné podávat. Řada zájemců by tak výměnu kotle mohla stihnout ještě před zahájením další topné sezony. Následovat budou počátkem června Středočeský a Olomoucký kraj. Novinkou jsou bezúročné půjčky od Státního fondu životního prostředí, zájemci je mohou získat prostřednictvím měst a obcí.

