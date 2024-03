Množství vytříděného zeleného odpadu vzrostlo v Bohumíně více než pětinásobně

Bohumín (Karvinsko) 26. března (ČTK) - Množství vytříděného zeleného odpadu vzrostlo v Bohumíně na Karvinsku od zavedení kontejnerů na biologický odpad v roce 2011 více než pětinásobně. Zatímco v prvních letech po zavedení služby přijala kompostárna ročně zhruba 250 až 300 tun bioodpadu, loni už to bylo 1286 tun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.

Foto: Markus Spiske@Unsplash.com



Město od konce března znovu zahájí vývoz kontejnerů na biologický odpad. V dvoutýdenních cyklech potrvá až do druhé poloviny listopadu. Po spuštění nové kompostárny, kterou Bohumín založil v roce 2010 jako doplněk ke zrekultivované a rozšířené městské skládce, začala radnice majitelům domků poskytovat službu odvozu bioodpadu přímo z jejich zahrad.



"Tato iniciativa přinesla obrovský posun v oblasti nakládání s odpady. Dříve byli naši obyvatelé odkázáni pouze na sběrné dvory. Řada z nich vozila zelený odpad načerno do lesa, případně jej pálila, a znepříjemňovala tím život sousedům, o zhoršování ovzduší nemluvě. Nový systém odvozu přímo z domácností to změnil," uvedl místostarosta Lumír Macura (SOCDEM).



Připomněl, že město začínalo se 40 nádobami na zelený odpad, v současnosti jich je ve městě přes 2000. Hnědé popelnice o objemu 240 litrů jsou podle mluvčí součástí téměř každé zahrady. S rostoucím počtem uživatelů se zvyšuje i množství vytříděného zeleného odpadu.



"Lidé do hnědých popelnic mohou odkládat nejen posekanou trávu, spadané listí a další zahrádkářský odpad, ale také třeba slupky ze zeleniny a ovoce před jejich tepelnou úpravou," uvedla Lenka Ševčíková z odboru životního prostředí a služeb.



Technické služby popelnice kromě pravidelných svozů mimořádně vyváží i jednou za zimní období. "Kromě bioodpadu rozšiřujeme třídění o další komodity, například o textil, oleje a pochopitelně se neustále posiluje dostupnost nádob na třídění skla, papíru a plastů," uvedl Macura.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26. 3. 2024

Tweet

Datum uveřejnění: 26.3.24

Poslední změna: 28.3.2024

Počet shlédnutí: 0