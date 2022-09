MMR: Ke stavbám obnovitelných zdrojů energie do 50 kW nebude třeba povolení

Praha 20. září (ČTK) - Ke stavbám obnovitelných zdrojů energie do výkonu 50 kilowatt (kW) by lidé nově nemuseli potřebovat povolení stavebního úřadu. Nutná by do tohoto výkonu neměla být ani licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Při stavebních úpravách, jejichž součástí bude instalace obnovitelného zdroje energie, nebude posuzován vzhled stavby. ČTK to sdělil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Změny jsou součástí novely energetického zákona, která je do 21. září v připomínkovém řízení. Následně ji projedná vláda.

Současnou energetickou krizi lze podle Bartoše zvládnout i díky rychlé výstavbě solárních panelů všude tam, kde je to vhodné. Upozornil, že už nyní ve většině případů lidé nemusejí jejich instalaci řešit se stavebním úřadem. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chce ale dosáhnout dalšího zjednodušení a navrhuje, aby se obnovitelné zdroje energie do 50 kW v zastavěném území nebo zastavitelné ploše dostaly mezi stavby v tzv. volném režimu, nevyžadovaly tak rozhodnutí o umístění ani územní souhlas.

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu by nemělo být nově nutné při umístění obnovitelného zdroje energie s výkonem do 50 kW, pokud je součástí stavby, nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění způsob užívání stavby. Zároveň se MMR podle Bartoše zasazuje o zvýšení limitu výrobny elektřiny z deseti na 50 kW, od kterého lidé potřebují získat licenci na provoz od ERÚ.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) již dříve informovalo, že v novele navrhuje, aby vzrostl z deseti na 50 kW limit výkonu pro menší solární elektrárny, od kterého musejí jejich majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny a vyřizovat si živnost.

Bartoš uvedl, že v rámci změn se konají jednání s MPO, hasiči i památkáři. "Musíme najít vyvážení mezi ochranou veřejných zájmů, která se zejména ve městech dnes vykládá dosti extenzivním způsobem a akutních potřeb obyvatel v současné energetické krizi," řekl dále.

V některých částech republiky, především na Moravě, se podle Bartoše stále objevuje problém s plynulým připojováním instalovaných zařízení do sítě. "Na to se ještě musíme jako vláda zaměřit, i když jsme tím směrem již intervenovali," doplnil.

MMR zároveň připravuje návod k umisťování, povolování a kolaudací obnovitelných zdrojů energie jako je fotovoltaika, větrné elektrárny nebo tepelná čerpadla.

