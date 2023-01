Mladoboleslavská bioplynová stanice by mohla zpracovávat všechen komunální odpad

Mladá Boleslav 28. prosince (ČTK) - Mladá Boleslav plánuje rozšířit do budoucna bioplynovou stanici v průmyslové zóně Plazy o zpracování veškerého komunálního odpadu. Zatím má zpracovávat pouze bioodpad. Na investici chce využít evropské dotace z programu integrovaných územních investic (ITI), které bude město čerpat do roku 2027. Novinářům to řekl první náměstek primátora Jiří Bouška (ANO).

"Je to projekt, který jsme nazvali bezodpadové Mladoboleslavsko. Chtěli bychom rozšířit to, co se teď staví v Plazích, kde by se pak kompletně zpracovával komunální odpad," řekl Bouška. Město se tak podle něj připravuje na omezení skládkování, které by podle zákona mělo platit od roku 2030. "Je potřeba, abychom komunální odpad dokázali během pár let zpracovávat modernější technologií než to vozit na skládky," doplnil.

Plány na rozšíření stanice v Plazích jsou podle něj zatím ve fázi příprav. Město například jedná se společností Ško-energo, která zajišťuje energie pro automobilku Škoda Auto a teplo pro Mladou Boleslav, aby pevnou část z odpadů pálila. "Pokud by to nešlo, spálí se někde jinde," řekl Bouška.

Produktem bioplynové stanice, kterou město staví od loňského listopadu, bude zejména biometan, respektive bioCNG jako palivo pro městské autobusy. Na stlačený plyn by mělo jezdit v budoucnu 55 autobusů městské dopravy, nyní jich má město 21. V čerpací stanici v Plazích by mohly začít tankovat bioplyn zhruba v polovině příštího roku. Ostrý provoz se má spustit v listopadu. Stanice má ročně zpracovat 25.000 tun biologicky rozložitelného odpadu. Investice do výstavby stanice přesáhne 363 milionů korun, s plánovanou technologií na čištění bioplynu, výrobu biometanu a čerpací stanici půjde téměř o 420 milionů korun. Investorem stavby je společnost Compag Mladá Boleslav.

Mladá Boleslav a okolní obce mohou v letech 2021 až 2027 čerpat z evropských dotací přes miliardu korun. Se schvalováním rozpočtu v únoru chce město odsouhlasit i první část projektů, na které by měly dotace jít.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 28. 12. 2022

