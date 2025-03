Mladá Boleslav zakládá energetické družstvo, umožní sdílení elektřiny

Mladá Boleslav 4. března (ČTK) - Mladá Boleslav zakládá energetické družstvo, které umožní jeho členům sdílení elektřiny mezi různými odběrnými místy, v pondělí to schválili zastupitelé. Město chce letos začít instalovat fotovoltaické elektrárny na 14 městských objektů, zejména školy. Zakládajícími členy družstva jsou město Mladá Boleslav, Městská společnost pro obnovitelné zdroje a energetiku a společnost Centrotherm. ČTK to řekl náměstek primátora pro životní prostředí Petr Servus (ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav).

Foto: ColiN00B@Pixabay.com



První tři solární elektrárny budou na městském bazénu na Štěpánce, základní škole v Debři a 6. základní škole. Aktuálně je na ně vyhlášené výběrové řízení, hodnota zakázky je 6,2 milionu korun bez DPH. U dalších objektů má město hotovou projektovou dokumentaci a vyhlášení zakázky předpokládá v druhé polovině roku. "Jsou to především školy, o to je důležitější, že budou ve společenství, protože třeba v létě, kdy není spotřeba žádná, ale energie se vyrobí hodně a zůstala by nevyužita, se využije například v budově magistrátu nebo v bazénu," řekl Servus. Plánovaných 14 elektráren má podle něj při současných cenách na trhu elektřiny návratnost zhruba čtyři roky.



Město má k dispozici údaje o měsíční spotřebě objektů z dřívějších let. Přesnější analýzu má přinést takzvané průběhové měření zaznamenávající spotřebu elektřiny po 15 minutách. Město s ní chce letos začít u 20 objektů. "Z nich bychom letos rádi zapojili těch 14, dalších šest připadá v úvahu později," doplnil Servus.



Zapojování dalších městských objektů do centrálního systému je podle Servuse první fází. Magistrát počítá s tím, že v budoucnu se členy družstva stanou například i společenství vlastníků jednotek. Předcházet tomu ale musí další změna legislativy. "Čeká se na Lex OZE III, až bude znám další hybridní přerozdělovací klíč," řekl Servus. Připomněl, že město chtělo kvůli nárůstu cen energií před několika lety vytvořit program, ze kterého by lidem přispívalo například na pořízení fotovoltaické elektrárny nebo jiný obnovitelný zdroj. "Postupem času se ale ukázalo, že komunitní energetika je daleko hodnotnější než jen dávat peníze," doplnil Servus.



Vznik energetických společenství umožnila novela energetického zákona, která vstoupila v účinnost loni v červenci. Sdílení umožní výrobci elektřiny, například obci, sdílet vyrobenou elektřinu z fotovoltaických elektráren mezi svými odběrnými místy, jako jsou školy a úřady.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 3. 2025

Tweet

Datum uveřejnění: 4.3.25

Poslední změna: 9.3.2025

Počet shlédnutí: 13