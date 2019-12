Ministři životního prostředí EU v Estonsku diskutovali o ekoinovacích, oběhovém hospodářství a ochraně klimatu

Ministři životního prostředí evropské osmadvacítky na neformálním setkání v Talinnu jednali například o ekoinovacích jakožto klíčovém prvku k přechodu na oběhové hospodářství nebo ochraně klimatu. Českou republiku zastupoval náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

V rámci první části programu ministři diskutovali o ekoinovacích, které by měly umožnit postupný přechod Evropské Unie na oběhové hospodářství, a o důležité roli, kterou by v tomto procesu měl hrát nestátní sektor, zvláště co se týče implementace konkrétních opatření a výměny dobrých – i špatných - zkušeností. Shoda panovala také ohledně nutnosti posílení role státní správy na regionální a místní úrovni a její podpory ze strany vlád, které by zároveň měly umožnit harmonizaci postupu členských států EU.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí 17.7.2017

