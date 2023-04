Ministři skupiny G7 se dohodli na urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů

Sapporo 16. dubna (ČTK) - Ministři životního prostředí a energetiky ze skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 se na dvoudenním zasedání v Japonsku dohodli na urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie a vyzvali ke snížení spotřeby zemního plynu. Nestanovili ale termín pro postupné ukončení produkce elektřiny z uhlí. Potvrdili také závazek skupiny dosáhnout do roku 2035 plně nebo převážně dekarbonizované energetiky. Vyplývá to ze zveřejněného komuniké.

Foto: fietzfotos@Pixabay.com



Členové G7 podle dokumentu uznali potřebu snížení produkce zemního plynu. Současně ale uvedli, že investice do tohoto odvětví mohou pomoci řešit případný nedostatek energie.

"Razantně zvýšíme produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů," uvedli ministři. Zavázali se, že do roku 2030 zvýší společně kapacitu větrných elektráren na moři o 150 gigawattů a solární kapacitu o více než jeden terawatt.

Dohoda počítá také s urychlením postupného ukončování spalování fosilních paliv bez použití technologií k zachycování vznikajících emisí CO 2 . To má pomoci k tomu, aby nejpozději do roku 2050 země dosáhly nulových čistých emisí z produkce elektřiny.

Otázka stanovení časového harmonogramu pro postupné vyřazování uhelných elektráren je dlouhodobým problémem. Japonsko spoléhá na uhlí při výrobě elektřiny téměř z jedné třetiny, a také propaguje používání tzv. čistého uhlí, které využívá technologii k zachycování emisí oxidu uhličitého k výrobě vodíku.

Země G7 se na celosvětové ekonomické aktivitě podílejí 40 procenty a na emisích CO 2 čtvrtinou, uvedla agentura AP.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16. 4. 2023

Tweet

Datum uveřejnění: 16.4.23

Poslední změna: 23.4.2023

Počet shlédnutí: 0