Ministři financí EU doporučili klimatické zdanění energií

Brusel 5. prosince (zpravodaj ČTK) - Ministři financí zemí Evropské unie dnes navrhli upravit zdanění energií tak, aby více přispělo k boji proti klimatickým změnám. Změny, jejichž přesnou podobu teprve musí připravit a navrhnout nová Evropská komise, by se podle členských států mohly dotknout například letecké a lodní dopravy či biopaliv. Novinářům to sdělil finský ministr financí Mika Lintilä, jehož země nyní EU předsedá.

Unijní státy dnes vyzvaly Evropskou komisi, aby navrhla nová pravidla pro zdanění energií, aby bylo možné nahradit jejich 16 let starou a klimatické změny nezohledňující verzi. "Změna směrnice by mohla přispět k našim ekologickým snahám a podpořit přechod ke klimaticky neutrální EU," řekl po jednání finský ministr.

Návrh schválený zástupci unijních vlád počítá s tím, že by novým daním mohla podléhat například letecká doprava, ovšem "při zohlednění jejích specifik, stávajících výjimek a mezinárodního rozměru". Úpravy se mohou týkat například i nákladní lodní dopravy.

Některé státy navrhují zdanění kerosinu, které by podle nich mohlo snížit emise z letecké dopravy o více než deset procent. O zdanění, které by podpořilo železniční dopravu na úkor letadel mluví i nová eurokomisařka pro dopravu Adina Valeanová. Část zemí však dosud chtěla, aby se daňové zvýhodnění letecké dopravy snižovalo co nejméně.

"Nám v podstatě nevadí ani jedna daň," řekla ČTK po jednání česká náměstkyně ministryně financí Lenka Dupáková. ČR podle ní stejně jako některé další země nesouhlasí pouze se zdaněním letenek.

Ministři dnes také navrhli další kroky v tažení proti praní špinavých peněz. Akční plán proti tomuto druhu zločinů přijala EU před rokem v reakci na skandály v bankách několika států, například Dánska, Estonska, Lucemburska, Španělska či Nizozemska. Sestává z řady dílčích kroků, z nichž mezi ty nejnovější patří vytvoření rejstříku skutečných vlastníků společností či evidence obchodníků s virtuálními měnami.

Ministři dnes doporučili komisi, aby navrhla další opatření včetně možného zřízení úřadu, který by dohlížel na rizikové finanční operace. Některé státy se k dalšímu zpřísňování pravidel ale postavily rezervovaně a část zemí varovala, že pravomoci nového úřadu je třeba pečlivě vyvážit s možnostmi orgánů členských zemí. Nakonec se však na podpoře nových pravidel ministři shodli.

"Množství skandálů s praním špinavých peněz jasně ukazuje, že musíme jednat," prohlásil po jednání místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis.

