Ministr Havlíček na Česko-izraelském inovačním fóru: Inovace jsou strategickou prioritou budoucího vývoje

Místopředseda vlády pro hospodářství a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček zahájil v Černínském paláci dvoudenní Česko-izraelské inovační fórum.

„Rychlost zavádění změn, odvaha jít do nových řešení, sebevědomí, orientace na výsledek a skvělá prezentace země. Nová vize ČR se inspiruje izraelským inovačním zázrakem,“ uvedl mimo jiné na zahájení inovačního fóra ministr Havlíček. Společným záměrem je totiž zajištění efektivního využití velkých investic do aplikovaného výzkumu a rozvoje technologií. Zatímco Izrael je v tomto ohledu již nějakou dobu jednou z nejúspěšnějších zemí, České republiky je odhodlaná stát se inovačním lídrem do roku 2030. Nicméně obě země spojuje odhodlání učinit inovace strategickou prioritou jejich budoucího ekonomického a společenského vývoje.

Akci společně připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí a Velvyslanectví Státu Izrael v ČR. Spoluorganizátory akce jsou CzechInvest, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, Ústav mezinárodních vztahů, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky a IOCB Tech. Inovačního fóra se kromě ministra Havlíčka zúčastnili také ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, velvyslanec státu Izrael v České republice a prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory Pavel Smutný.

Diskuse prvního dne se zaměřila na aplikovaný výzkum a přesun poznatků a technologií z akademického prostředí do praxe v podobě nových výrobků a služeb. Druhý den (13. června) se program bude týkat inovačních start-upů a jejich rozvoje do nových inovačních malých a středních podniků. Společným jmenovatelem diskusí v průběhu této dvoudenní akce budou inovační strategie obou zemí. Na české straně se jedná o Inovační strategii České republiky 2019 – 2030 aNárodní strategii umělé inteligence.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu 2019

Tweet

Datum uveřejnění: 13. června 2019

Poslední změna: 13. června 2019

Počet shlédnutí: 488